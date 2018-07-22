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Дима Билан пришел за званием заслуженного артиста на костылях

Сегодня, 03:11
Серьезная травма ноги не помешала певцу Диме Билану стать обладателем звания заслуженного артиста России.

Дима Билан пришел за званием заслуженного артиста на костылях
Накануне в Большом театре министр культуры Владимир Мединский вручал награды деятелям культуры и искусства - среди награждаемых был и Дима Билан. Недавно 37-летний исполнитель поскользнулся и упал на улице, получив двойной перелом ноги. Билану была проведена операция, и весь реабилитационный период ему предстоит провести на костылях.

Дима Билан пришел за званием заслуженного артиста на костылях


Дима Билан пришел за званием заслуженного артиста на костылях


"Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям - то есть вам, друзья, всем, кто писал письма, поддерживал меня и был и остаётся поклонником моей музыки и моего пути - это наша награда!!! Конечно, спасибо Министерству культуры, быть на острие у руля огромного потока вкусов направлений, мнений, жанров и характеров - труд невероятный!!! Мы же все-таки государство не анархическое! Не буду уходить в дебри, тем более это не моя профессия, скажу просто: всё начинается с нас самих, и трудиться, вышибая искры в профессии - это главное!!! Рад служить душам людей!!! Спасибо вам за эту оценку, быть нужным - эта идея одна из главных!!! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!" - прокомментировал фото в личном блоге Дима Билан.

Дима Билан пришел за званием заслуженного артиста на костылях


Дима Билан пришел за званием заслуженного артиста на костылях


Дима Билан пришел за званием заслуженного артиста на костылях

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Ключевые слова: Дима Билан

Количество просмотров: 1 066
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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