"Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям - то есть вам, друзья, всем, кто писал письма, поддерживал меня и был и остаётся поклонником моей музыки и моего пути - это наша награда!!! Конечно, спасибо Министерству культуры, быть на острие у руля огромного потока вкусов направлений, мнений, жанров и характеров - труд невероятный!!! Мы же все-таки государство не анархическое! Не буду уходить в дебри, тем более это не моя профессия, скажу просто: всё начинается с нас самих, и трудиться, вышибая искры в профессии - это главное!!! Рад служить душам людей!!! Спасибо вам за эту оценку, быть нужным - эта идея одна из главных!!! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!" - прокомментировал фото в личном блоге Дима Билан.
Дима Билан пришел за званием заслуженного артиста на костылях
Сегодня, 03:11
Серьезная травма ноги не помешала певцу Диме Билану стать обладателем звания заслуженного артиста России.
Накануне в Большом театре министр культуры Владимир Мединский вручал награды деятелям культуры и искусства - среди награждаемых был и Дима Билан. Недавно 37-летний исполнитель поскользнулся и упал на улице, получив двойной перелом ноги. Билану была проведена операция, и весь реабилитационный период ему предстоит провести на костылях.
"Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям - то есть вам, друзья, всем, кто писал письма, поддерживал меня и был и остаётся поклонником моей музыки и моего пути - это наша награда!!! Конечно, спасибо Министерству культуры, быть на острие у руля огромного потока вкусов направлений, мнений, жанров и характеров - труд невероятный!!! Мы же все-таки государство не анархическое! Не буду уходить в дебри, тем более это не моя профессия, скажу просто: всё начинается с нас самих, и трудиться, вышибая искры в профессии - это главное!!! Рад служить душам людей!!! Спасибо вам за эту оценку, быть нужным - эта идея одна из главных!!! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!" - прокомментировал фото в личном блоге Дима Билан.
"Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям - то есть вам, друзья, всем, кто писал письма, поддерживал меня и был и остаётся поклонником моей музыки и моего пути - это наша награда!!! Конечно, спасибо Министерству культуры, быть на острие у руля огромного потока вкусов направлений, мнений, жанров и характеров - труд невероятный!!! Мы же все-таки государство не анархическое! Не буду уходить в дебри, тем более это не моя профессия, скажу просто: всё начинается с нас самих, и трудиться, вышибая искры в профессии - это главное!!! Рад служить душам людей!!! Спасибо вам за эту оценку, быть нужным - эта идея одна из главных!!! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!" - прокомментировал фото в личном блоге Дима Билан.
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Ключевые слова: Дима Билан
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
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