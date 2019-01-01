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Бари Алибасов введен в медикаментозный сон

Вчера, 23:16
Состояние находящегося в реанимации продюсера Бари Алибасова остаётся стабильно тяжелым.

Бари Алибасов введен в медикаментозный сон
Напомним, что на днях 71-летний Алибасов попал в больницу с химическим отравлением - он случайно выпил жидкость для прочистки труб вместо сока. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, а также ожог дыхательных путей.

Бари Алибасов введен в медикаментозный сон


О погружении Алибасова в медикаментозный сон сообщил один из солистов группы "На-На" Владимир Политов: "Связь с ним только через сына - он у него недавно был. Говорит, состояние по-прежнему тяжелое... Сейчас он находится в медикаментозном сне. Это не искусственная кома. Ему два дня нужно поспать".

Бари Алибасов введен в медикаментозный сон


Чуть ранее стало известно, что Алибасов составил новое завещание. Так права на группу и песни "На-На" назначены её солистам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину, владельцем недвижимости в виде трех квартир, одна из которых девятикомнатная общей площадью в 220 кв. м, в завещании назван сын Бари Алибасов-младший. Супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной Алибасов завещал земельный участок в Подмосковье (его цена около $500 тысяч) а также акции, векселя и другие бумаги - их общая сумма оценивается в $2 миллиона.

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Ключевые слова: Бари Алибасов

Количество просмотров: 13 520
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Бари Алибасов введен в медикаментозный сон Состояние находящегося в реанимации продюсера Бари Алибасова остаётся стабильно тяжелым.
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