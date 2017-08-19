Любовница рэпера Гуфа устроила мастер-класс для фанаток

У девушки была настоящая миссия. Шевцова собрала поклонниц своей деятельности на фан-встрече."Ну, что друзья. Вы же знаете я не могу не оставить отзыва там где мне было хорошо, 23 марта в субботу на сколько вы помните у нас была фан-встреча в Екатеринбурге, я долго думала куда пригласить своих подписчиков. И поняла что не может быть ничего круче, сидеть болтать, курить кальян, и танцевать. На столько хорошего приема я не ожидала, было весело МНЕ ТОЧНО"- заявила Яна.Ну, главное, чтобы Шевцовой было хорошо.Только мне интересно, чему именно научить и о чём полезном рассказать может девушка, которая прославилась тем, что растрепала о сексе с рэпером Гуфом, потом полезла на "Дом-2", шастая там в одних трусиках "танго", после заявила в передаче "Пусть говорят" о беременности, чуть позже появилась на "Первом канале", устроив скандал с Лерой Фрост, потом переспала с еще одним рэпером, Jah Khalib, и распространила информацию о своём заболевании ВИЧ.