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Любовница рэпера Гуфа устроила мастер-класс для фанаток

Сегодня, 16:51
Звезда проекта "Дом-2" и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова вернулась в родной Екатеринбург. Яна приехала не только встретиться с друзьями и родными.

Любовница рэпера Гуфа устроила мастер-класс для фанаток
У девушки была настоящая миссия. Шевцова собрала поклонниц своей деятельности на фан-встрече.

Любовница рэпера Гуфа устроила мастер-класс для фанаток


"Ну, что друзья. Вы же знаете я не могу не оставить отзыва там где мне было хорошо, 23 марта в субботу на сколько вы помните у нас была фан-встреча в Екатеринбурге, я долго думала куда пригласить своих подписчиков. И поняла что не может быть ничего круче, сидеть болтать, курить кальян, и танцевать. На столько хорошего приема я не ожидала, было весело МНЕ ТОЧНО"

- заявила Яна.

Любовница рэпера Гуфа устроила мастер-класс для фанаток


Ну, главное, чтобы Шевцовой было хорошо.

Только мне интересно, чему именно научить и о чём полезном рассказать может девушка, которая прославилась тем, что растрепала о сексе с рэпером Гуфом, потом полезла на "Дом-2", шастая там в одних трусиках "танго", после заявила в передаче "Пусть говорят" о беременности, чуть позже появилась на "Первом канале", устроив скандал с Лерой Фрост, потом переспала с еще одним рэпером, Jah Khalib, и распространила информацию о своём заболевании ВИЧ.

Любовница рэпера Гуфа устроила мастер-класс для фанаток

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Ключевые слова: Яна Шевцова

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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