75-летнему Мику Джаггеру проведут операцию

Буквально пару дней назад поклонники The Rolling Stones были напуганы известием о переносе гастрольного тура коллектива по США и Канаде - всего отменено 17 концертов. Причина - болезнь главной звезды Мика Джаггера. На данный момент музыкант восстанавливает силы на семейном отдыхе в Майами, однако западные СМИ выяснили, что уже на текущей неделе Джаггеру сделают операцию на сердце.Сообщается, что певцу заменят искусственный сердечный клапан и к бурной концертной деятельности он сможет вернуться уже этим летом. Поклонники группы со всего мира поддерживают музыканта и желают ему скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.