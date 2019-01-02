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75-летнему Мику Джаггеру проведут операцию

Сегодня, 02:36
Вокалисту легендарной группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция.

75-летнему Мику Джаггеру проведут операцию
Буквально пару дней назад поклонники The Rolling Stones были напуганы известием о переносе гастрольного тура коллектива по США и Канаде - всего отменено 17 концертов. Причина - болезнь главной звезды Мика Джаггера. На данный момент музыкант восстанавливает силы на семейном отдыхе в Майами, однако западные СМИ выяснили, что уже на текущей неделе Джаггеру сделают операцию на сердце.

75-летнему Мику Джаггеру проведут операцию


75-летнему Мику Джаггеру проведут операцию


Сообщается, что певцу заменят искусственный сердечный клапан и к бурной концертной деятельности он сможет вернуться уже этим летом. Поклонники группы со всего мира поддерживают музыканта и желают ему скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

75-летнему Мику Джаггеру проведут операцию




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Ключевые слова: Мик Джаггер

Количество просмотров: 1 105
Автор: Katarina

Автор фото: pagesix.rom, forbes.com, msn.com

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