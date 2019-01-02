Сообщается, что певцу заменят искусственный сердечный клапан и к бурной концертной деятельности он сможет вернуться уже этим летом. Поклонники группы со всего мира поддерживают музыканта и желают ему скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.
75-летнему Мику Джаггеру проведут операцию
Сегодня, 02:36
Вокалисту легендарной группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция.
Буквально пару дней назад поклонники The Rolling Stones были напуганы известием о переносе гастрольного тура коллектива по США и Канаде - всего отменено 17 концертов. Причина - болезнь главной звезды Мика Джаггера. На данный момент музыкант восстанавливает силы на семейном отдыхе в Майами, однако западные СМИ выяснили, что уже на текущей неделе Джаггеру сделают операцию на сердце.
Сообщается, что певцу заменят искусственный сердечный клапан и к бурной концертной деятельности он сможет вернуться уже этим летом. Поклонники группы со всего мира поддерживают музыканта и желают ему скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.
Сообщается, что певцу заменят искусственный сердечный клапан и к бурной концертной деятельности он сможет вернуться уже этим летом. Поклонники группы со всего мира поддерживают музыканта и желают ему скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.
← Тина Канделаки обновила блог пляжными фото в бикини «Дамбо» лидирует: фильм об удивительном слонёнке взлетел на первое мес... →
Ключевые слова: Мик Джаггер
Количество просмотров: 1 105
Количество просмотров: 1 105
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: pagesix.rom, forbes.com, msn.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: pagesix.rom, forbes.com, msn.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
«Дамбо» лидирует: фильм об удивительном слонёнке взлетел на первое место в прокате Семейное приключение от режиссера Тима Бёртона "Дамбо" покорило российских зрителей.
75-летнему Мику Джаггеру проведут операцию Вокалисту легендарной группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция.
Тина Канделаки обновила блог пляжными фото в бикини Телеведущая Тина Канделаки отправилась на отдых в Дубай - первые снимки уже в сети.
Ким Кардашьян впервые рассказала, как готовится к рождению четвертого малыша Светская дива Ким Кардашьян вот-вот вновь станет мамой.