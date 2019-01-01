«Дамбо» лидирует: фильм об удивительном слонёнке взлетел на первое место в прокате

Новый фильм Disney «Дамбо» появился на экранах российских кинотеатров в прошлый четверг и за минувший уикэнд сумел обеспечить себе лидирующую позицию по сборам - он уже заработал почти 300 миллионов рублей.Впервые мир узнал историю слоненка Дамбо в далёком 1941 году - именно тогда студия Disney создала одноименный мультфильм, завоевавший сердца зрителей. Картина Тима Бёртона стала первым полноценным переосмыслением анимационной ленты - игровой фильм представляет несколько другую историю, нежели мультфильм. Главный сказочник и фантазер Голливуда, Бёртон смог собрать отличный актерский состав - в картине задействованы Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Алан Аркин и начинающие звездочки Финли Хоббинс и Нико Паркер, исполнившие роли главных друзей слоненка - именно они помогут Дамбо раскрыть свой невероятный талант.Дамбо появляется на свет с поистине огромными ушами, которые позволяют ему летать. Разумеется, такой феномен не может остаться незамеченным: владелец парка развлечений уже считает бешеный доход, который будут приносить ему цирковые выступления слоненка, однако главная мечта Дамбо - найти свою маму. Круговорот приключений, опасности, трюков, любви и настоящей дружбы ждут главных героев и зрителей. Костюмы, локации, и, наконец, парк аттракционов Dreamland - визуальный ряд фильма безупречен.Впрочем, рейтинг 6+ и определенное влияние на режиссера всё же накладывают отпечаток на неповторимый стиль Тима Бёртона - в "Дамбо" он словно немного сдерживает свою безумную фантазию, которой наполнено большинство его знаменитых картин. Но главная идея фильма проста, правильна и понятна - животные не должны сидеть в клетках и мучиться, выступая на потеху публике в цирках. И эта идея воплощена на экране очень хорошо, а значит фильм стал ещё одной маленькой монеткой в копилке доводов к тому, что индустрия развлечений с животными должна быть кардинально пересмотрена - ведь реальные животные в цирках, зоосадах и контактных зоопарках не могут просто взмахнуть ушами и улететь из заточения, как Дамбо, а значит, люди должны помочь им обрести свободу.