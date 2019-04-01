Оксана Акиньшина извинилась перед подписчиками за свой отдых на Мальдивах

Список российских знаменитостей, которые не смогли устоять перед красотами Мальдивских островов и выбрали именно этот курорт для отдыха, пополнился именем Оксаны Акиньшиной. Компанию 31-летней звезде составила её маленькая дочка Эмми - на личной страничке актрисы уже появились первые снимки."Простите все, кто в холоде!!" - гласит подпись Оксаны к ярким пляжным фотографиям. Однако поклонники актрисы не в обиде - они восхищаются фигурой Акиньшиной в купальнике самого модного нынче кораллового цвета.