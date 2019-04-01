"Простите все, кто в холоде!!" - гласит подпись Оксаны к ярким пляжным фотографиям. Однако поклонники актрисы не в обиде - они восхищаются фигурой Акиньшиной в купальнике самого модного нынче кораллового цвета.
Оксана Акиньшина извинилась перед подписчиками за свой отдых на Мальдивах
Сегодня, 01:32
Актриса Оксана Акиньшина проводит отпуск на райском острове вместе с дочкой.
Список российских знаменитостей, которые не смогли устоять перед красотами Мальдивских островов и выбрали именно этот курорт для отдыха, пополнился именем Оксаны Акиньшиной. Компанию 31-летней звезде составила её маленькая дочка Эмми - на личной страничке актрисы уже появились первые снимки.
"Простите все, кто в холоде!!" - гласит подпись Оксаны к ярким пляжным фотографиям. Однако поклонники актрисы не в обиде - они восхищаются фигурой Акиньшиной в купальнике самого модного нынче кораллового цвета.
"Простите все, кто в холоде!!" - гласит подпись Оксаны к ярким пляжным фотографиям. Однако поклонники актрисы не в обиде - они восхищаются фигурой Акиньшиной в купальнике самого модного нынче кораллового цвета.
← Сергей Сурков назначен новым креативным директором ELEGANZZA Кристина Орбакайте опубликовала селфи со следами побоев на лице →
Ключевые слова: Оксана Акиньшина
Количество просмотров: 4 199
Количество просмотров: 4 199
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
«Она демон»: первое фото Ксении Собчак в блоге Константина Богомолова Константин Богомолов и телеведущая Ксении Собчак перестали скрывать свой роман - режиссер впервые опубликовал фото избранницы в своём блоге.
Пинк отреагировала на шквал критики «неприличного» вида её 2-летнего сына Пожалуй, сын певицы Пинк стал первым малышом, которого обвинили в неподобающем внешнем виде.
Кристина Орбакайте опубликовала селфи со следами побоев на лице Певица Кристина Орбакайте не на шутку испугала своих поклонников свежим снимком.
Оксана Акиньшина извинилась перед подписчиками за свой отдых на Мальдивах Актриса Оксана Акиньшина проводит отпуск на райском острове вместе с дочкой.
Сергей Сурков назначен новым креативным директором ELEGANZZA Бренд ELEGANZZA представляет нового креативного директора – Сергея Суркова с его дебютной коллекцией аксессуаров «На волне». Свежее позиционирование и фокус на новую целевую аудиторию помогли Сергею создать амбициозную коллекцию, которая имеет все шансы стать вашей лучшей подругой.