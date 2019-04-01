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Оксана Акиньшина извинилась перед подписчиками за свой отдых на Мальдивах

Сегодня, 01:32
Актриса Оксана Акиньшина проводит отпуск на райском острове вместе с дочкой.

Оксана Акиньшина извинилась перед подписчиками за свой отдых на Мальдивах
Список российских знаменитостей, которые не смогли устоять перед красотами Мальдивских островов и выбрали именно этот курорт для отдыха, пополнился именем Оксаны Акиньшиной. Компанию 31-летней звезде составила её маленькая дочка Эмми - на личной страничке актрисы уже появились первые снимки.

Оксана Акиньшина извинилась перед подписчиками за свой отдых на Мальдивах


Оксана Акиньшина извинилась перед подписчиками за свой отдых на Мальдивах


Оксана Акиньшина извинилась перед подписчиками за свой отдых на Мальдивах


"Простите все, кто в холоде!!" - гласит подпись Оксаны к ярким пляжным фотографиям. Однако поклонники актрисы не в обиде - они восхищаются фигурой Акиньшиной в купальнике самого модного нынче кораллового цвета.

Оксана Акиньшина извинилась перед подписчиками за свой отдых на Мальдивах


Оксана Акиньшина извинилась перед подписчиками за свой отдых на Мальдивах


Оксана Акиньшина извинилась перед подписчиками за свой отдых на Мальдивах

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Ключевые слова: Оксана Акиньшина

Количество просмотров: 4 199
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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