Стоит отметить, что грим и правда выглядит довольно натурально, так что его действительно легко перепутать с реальными побоями: "Так шутить нельзя, смотрится жутко" - возмутились некоторые подписчики.
Кристина Орбакайте опубликовала селфи со следами побоев на лице
Сегодня, 01:53
Певица Кристина Орбакайте не на шутку испугала своих поклонников свежим снимком.
Увидев новое селфи в блоге 47-летней исполнительницы, её подписчики предположили самое страшное - певицу избил супруг. Однако чтобы успокоиться и вспомнить, что фото опубликовано 1-го апреля, нужно прочесть комментарий самой Кристины Орбакайте: "Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому, сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль - всегда интересно. Всех с #1апреля" - написала певица.
Стоит отметить, что грим и правда выглядит довольно натурально, так что его действительно легко перепутать с реальными побоями: "Так шутить нельзя, смотрится жутко" - возмутились некоторые подписчики.
Стоит отметить, что грим и правда выглядит довольно натурально, так что его действительно легко перепутать с реальными побоями: "Так шутить нельзя, смотрится жутко" - возмутились некоторые подписчики.
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Ключевые слова: Кристина Орбакайте
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Количество просмотров: 10 621
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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