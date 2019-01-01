Кристина Орбакайте опубликовала селфи со следами побоев на лице

Увидев новое селфи в блоге 47-летней исполнительницы, её подписчики предположили самое страшное - певицу избил супруг. Однако чтобы успокоиться и вспомнить, что фото опубликовано 1-го апреля, нужно прочесть комментарий самой Кристины Орбакайте: "Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому, сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль - всегда интересно. Всех с #1апреля" - написала певица.Стоит отметить, что грим и правда выглядит довольно натурально, так что его действительно легко перепутать с реальными побоями: "Так шутить нельзя, смотрится жутко" - возмутились некоторые подписчики.