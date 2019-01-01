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Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Вчера, 20:29
Певица Бритни Спирс была госпитализирована в больницу из-за проблем с отцом.

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
37-летняя исполнительница уже не в первый раз оказывается в психиатрической клинике - ранее, в 2008-м году, её госпитализация была связана с нервным срывом из-за развода и употреблением наркотиков. Тот год стал самым тяжелым в жизни Спирс - её лишили родительских прав, Бритни даже был назначен опекун в лице её собственного отца, Джеймса Спирса. Он контролировал её финансовые расходы и всю жизнь в целом, ведь фактически звезда была признана недееспособной.

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику


Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику


Затем жизнь певицы, наконец, пошла в гору - она даже смогла вернуться на сцену, наладила отношения с детьми. Нынешняя госпитализация артистки связана с ухудшением здоровья её отца. У мужчины серьезное заболевание кишечника - буквально несколько недель назад он чуть не умер, врачи успели сделать экстренную операцию. По сообщениям западных изданий, Бритни очень переживает за отца, ведь в своё время он вытащил её из бездны и теперь она обязана ему жизнью. "Это вовсе не слабость, это признак абсолютной силы. Люди должны вдохновляться этим. Я точно вдохновлен" - прокомментировал решение певицы о лечении её возлюбленный Сэм Асгари.

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику


Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

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Ключевые слова: Бритни Спирс

Количество просмотров: 2 743
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, grammy.com, pinterest.com, pagesix.com

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