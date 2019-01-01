В минувшем феврале Данелия попал в больницу с пневмонией. Чуть позже, из-за ухудшения состояния, был переведен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также режиссер был введен в медикаментозную кому.
Георгий Данелия умер в Москве
Вчера, 20:50
Знаменитый режиссер Георгий Данелия скончался после тяжелой болезни.
Режиссер-эпоха, подаривший зрителям поистине народные фильмы, умер на 89-м году жизни. "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!" - эти и другие ленты режиссера навсегда войдут в золотой фонд отечественного кино. Ко множеству его кинематографических и государственных наград всегда добавлялась главная - любовь и признание публики, которые нельзя купить.
В минувшем феврале Данелия попал в больницу с пневмонией. Чуть позже, из-за ухудшения состояния, был переведен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также режиссер был введен в медикаментозную кому.
В минувшем феврале Данелия попал в больницу с пневмонией. Чуть позже, из-за ухудшения состояния, был переведен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также режиссер был введен в медикаментозную кому.
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Ключевые слова: Георгий Данелия
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Количество просмотров: 2 704
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, nur.kz
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Автор фото: instagram, nur.kz
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