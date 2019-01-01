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Экс-ведущий программы «Орел и решка» Антон Лаврентьев решил освоить новый формат отдыха

Вчера, 19:18
Поэт и музыкант Антон Лаврентьев вместе с друзьями решил совершить настоящий побег.

Экс-ведущий программы «Орел и решка» Антон Лаврентьев решил освоить новый формат отдыха
В компании с тревел-блогером Александром Кондрашовым и участником команды Russian Explorers, тревел-фотографом Романом Коршуновым он отправляется в необычное путешествие, организованное The Glenlivet. Это поездка в комфортабельном автодоме ESCAMPING, предназначенном для путешествий втроем.

Экс-ведущий программы «Орел и решка» Антон Лаврентьев решил освоить новый формат отдыха


Путешественники уверяют, что формат отдыха ESCAMPING дает возможность по настоящему совершить побег из города и мгновенно отключиться от ритма мегаполиса, подзарядиться новыми впечатлениями, эмоциями и разделить радость отдыха с друзьями.
В рамках маршрутов, которые начнутся в середине мая и продлятся один месяц, участников поездок ждут остановки в живописных местах на кемпинг, барбекю и различные развлечения: гидроциклы, рыбалку, вейкборд, гольф и другие, что полностью созвучно философии эскапизма The Glenlivet.

Экс-ведущий программы «Орел и решка» Антон Лаврентьев решил освоить новый формат отдыха


Для того, чтобы составить компанию Антону Лаврентьеву и отправиться с друзьями в ESCAMPING можно просто принять участие в конкурсе, который до 23 апреля проходит в Instagram @theglenlivetrus.

Экс-ведущий программы «Орел и решка» Антон Лаврентьев решил освоить новый формат отдыха

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Ключевые слова: Антон Лаврентьев, Роман Коршунов, Александр Кондрашов, The Glenlivet, ESCAMPING

Количество просмотров: 2 405
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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