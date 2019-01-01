Экс-ведущий программы «Орел и решка» Антон Лаврентьев решил освоить новый формат отдыха

В компании с тревел-блогером Александром Кондрашовым и участником команды Russian Explorers, тревел-фотографом Романом Коршуновым он отправляется в необычное путешествие, организованное The Glenlivet. Это поездка в комфортабельном автодоме ESCAMPING, предназначенном для путешествий втроем.Путешественники уверяют, что формат отдыха ESCAMPING дает возможность по настоящему совершить побег из города и мгновенно отключиться от ритма мегаполиса, подзарядиться новыми впечатлениями, эмоциями и разделить радость отдыха с друзьями.В рамках маршрутов, которые начнутся в середине мая и продлятся один месяц, участников поездок ждут остановки в живописных местах на кемпинг, барбекю и различные развлечения: гидроциклы, рыбалку, вейкборд, гольф и другие, что полностью созвучно философии эскапизма The Glenlivet.Для того, чтобы составить компанию Антону Лаврентьеву и отправиться с друзьями в ESCAMPING можно просто принять участие в конкурсе, который до 23 апреля проходит в Instagram @theglenlivetrus.