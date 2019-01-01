Кэти Топурия тайно встречается с Гуфом

Тогда она рассказала, что рассталась с ним не из-за истории с изменами, а потому, что не совпадал их образ жизни и подстроиться друг к другу они так и не смогли. Более того, Кэти призналась, что любила она его очень сильно. Даже изобразила слезы, которые лила после расставания.И вот, в сети пошли слухи, что, на самом деле Кэти и Гуф снова вместе, но просто не спешат афишировать свои отношения. Об этом рассказал Super!, но если честно, после того интервью Кэти в это не очень верится. Лучше бы вообще не говорила об отношениях с ним ничего.