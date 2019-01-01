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У Ольги Серябкиной роман с Максом Фадеевым?

Вчера, 12:16
"Жёлтые" СМИ давно пишут о том, что между певицей Ольгой Серябкиной и продюсером Максом Фадеевым нечто большее, чем дружба и желание создавать новые композиции.

У Ольги Серябкиной роман с Максом Фадеевым?
Но все эти догадки так и остаются слухами, ведь у Максима Фадеева есть жена Наталья и любимый сын Савва.

У Ольги Серябкиной роман с Максом Фадеевым?


У Ольги Серябкиной роман с Максом Фадеевым?


У Ольги Серябкиной роман с Максом Фадеевым?


При этом Ольга вот уже 13 лет остаётся Фадееву верной соратницей, которая готова поддержать Макса в любое время дня и ночи. Недавно Максим опубликовал пост, в котором выразил слова благодарности Серябкиной:

"Ольга @serebro_official, ты тот человек, который может сорваться в любой момент, среди ночи приехать на студию писать треки, отложить свои дела и прилететь в другой город поддержать друга. На этой фотографии запечатлён именно такой момент)) Я безмерно благодарен тебе, что ты смогла прилететь и спеть со мной тогда в Баку. Мне кажется, что было бы круто сделать традицией наши совместные выступления на моих концертах. И для меня очень ценно, что 13 апреля в Краснодаре мы снова выйдем на сцену вместе и исполним в дуэте несколько песен!!! Догадываетесь, что это будут за треки?)))".

У Ольги Серябкиной роман с Максом Фадеевым?


Поклонники признались, что ждут выступление этого творческого союза с нетерпением.

У Ольги Серябкиной роман с Максом Фадеевым?

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Ключевые слова: Ольга Серябкина

Количество просмотров: 3 484
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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