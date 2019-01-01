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Анатолий Цой потёрся об Анну Седокову

Вчера, 12:46
Анатолию Цой по понятным визуальным причинам давно перестали приписывать отцовство третьего ребёнка Анны Седоковой, но это не мешает парочке двусмысленно тереться друг об друга.

Анатолий Цой потёрся об Анну Седокову
В своём Инстаграм Анна разместила видео, сделанное на вечеринке после объявления номинантов премии "Муз-тв".



В ролике Анатолий нежно обнимает и чуть ли не целует Седокову. Фанаты уверены, что, если бы Анна не была такой сильной и независимой женщиной, то у них с Анатолием был бы прекрасный красивый союз.

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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