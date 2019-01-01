Что не могут поделить Кейт Миддлтон и Меган Маркл?

Бывший дворецкий покойной принцессы Дианы Пол Баррелл дал интервью изданию Us Weekly, где высказал свои мысли по этому поводу. Пол уверен, что речи о соперничестве не идёт. Да, возможно есть разногласия, но это чисто житейские проблемы."Думаю, что Меган не тот человек, который со всем соглашается. Она высказывает свое мнение, как любая современная американка... Герцогини выросли в разных культурах, у них разные роли. Кейт знает, что Меган не представляет для нее угрозы, а Меган достаточно взрослая, чтобы понимать, что ее роль сильно отличается от роли Кейт"- говорит Баррелл.Напомним, таблоиды пишут о том, что неприязнь герцогинь друг к другу испортила отношения принца Гарри и принца Уильяма. Но Пол считает такую информацию надуманной."У принцев могут быть разногласия, потому что они две очень разные личности. Однако смерть матери сильно повлияла на то, что они стали неразлучны"- подытожил он.