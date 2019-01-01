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Что не могут поделить Кейт Миддлтон и Меган Маркл?

Вчера, 09:16
Слухи о том, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл нарастает противостояние появляются в Британской прессе, как "грибы посл дождя". Напомним, что этому способствовал переезд Меган и принца Гарри во Фрогмор-коттедж из дворца, где проживает вся королевская семья.

Что не могут поделить Кейт Миддлтон и Меган Маркл?
Бывший дворецкий покойной принцессы Дианы Пол Баррелл дал интервью изданию Us Weekly, где высказал свои мысли по этому поводу. Пол уверен, что речи о соперничестве не идёт. Да, возможно есть разногласия, но это чисто житейские проблемы.

Что не могут поделить Кейт Миддлтон и Меган Маркл?


"Думаю, что Меган не тот человек, который со всем соглашается. Она высказывает свое мнение, как любая современная американка... Герцогини выросли в разных культурах, у них разные роли. Кейт знает, что Меган не представляет для нее угрозы, а Меган достаточно взрослая, чтобы понимать, что ее роль сильно отличается от роли Кейт"

- говорит Баррелл.

Что не могут поделить Кейт Миддлтон и Меган Маркл?


Напомним, таблоиды пишут о том, что неприязнь герцогинь друг к другу испортила отношения принца Гарри и принца Уильяма. Но Пол считает такую информацию надуманной.

Что не могут поделить Кейт Миддлтон и Меган Маркл?


"У принцев могут быть разногласия, потому что они две очень разные личности. Однако смерть матери сильно повлияла на то, что они стали неразлучны"

- подытожил он.

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Ключевые слова: Кейт Миддлтон, Меган Маркл

Количество просмотров: 2 821
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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