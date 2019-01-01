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Концерт Ирины Аллегровой закончился скандалом

Вчера, 09:37
Поход на концерт Ирины Аллегровой для поклонников её творчества уже не в первый раз становится больше похож на посещение тюрьмы.

Концерт Ирины Аллегровой закончился скандалом
На этот раз своё негодование выразили зрители концертного шоу в Краснодаре.

По словам присутствующих, помощники 67-летней певицы стояли по периметру зала и светили лазерной указкой тех, кто решил заснять на мобильный телефон кусочек долгожданного выступления звезды эстрады.

Концерт Ирины Аллегровой закончился скандалом


Более того поклонники очень ждали хитов и песни "Императрица", особо смелые даже выкрикивали из зала просьбу исполнить любимые композиции, но так и не дождались.

"По периметру зала стояли люди с лазерными указками и светили в любого, кто пытался достать просто свой телефон, а если человек еще и смел не сразу спрятать телефон, в него светили сразу несколькими указками, реально это выглядело очень плохо и отдавало насилием. Ирина даже цветы сама не брала в руки и держалась от людей на расстоянии. Вместо ожидаемых песен нам рассказывали банальщину про женскую судьбу, будто петь требовало больших усилий, чем рассказывать всякую ерунду,"

- с грустью рассказывает одна из зрительниц.

Концерт Ирины Аллегровой закончился скандалом


Несмотря на то, что новости подобного характера о концертах Аллегровой появляются не в первый раз, люди все равно продолжают покупать билеты и приходить, а это значит, что шоу продолжается, просто в удобном для артиста формате.

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Ключевые слова: Ирина Аллегрова

Количество просмотров: 5 343
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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