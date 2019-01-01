Эшли Джадд рассказала о трёх изнасилованиях и вынужденном аборте

Звезда голливудского кино была приглашена на саммит "Женщины во всем мире", который проходил в Нью-Йорке. Эшли поделилась страшной историей из своей юности:"Лето 1984 года было очень трудным для меня. Меня дважды изнасиловал один взрослый мужчина. Другой систематически домогался меня. Тот, второй, всегда приставал ко мне в присутствии еще одного мужчины, чтобы в случае, если я захочу пожаловаться кому-то, у него был свидетель, который бы подтвердил, что я вру. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы прийти в себя после этих актов насилия, излечить эту моральную травму и перестать быть беззащитной, уязвимой жертвой".В своей речи Эшли пояснила, почему она выступает "за" искусственное прерывание беременности. Именно возможность сделать аборт спасла её от вынужденности растить ребёнка от насильника."Как все знают, и я очень откровенна, я не раз говорила, что я пережила три изнасилования. Одно из них привело к беременности. Я очень рада, что смогла легально сделать безопасный аборт и мне не пришлось растить ребенка от моего насильника. Потому что насильник, который, как и я, живет в Теннесси, имеет право отцовства по законам Кентукки и Теннесси. Демократия начинается с нашего тела"- поведала Джадд.В марте актриса подписала письмо Алиссы Милано, в котором выражается протест против закона о справедливости и равноправии живущих младенцев (LIFE), который недавно был принят сенатом Джорджии, сообщает New York Times. Документ призвает губернатора Джорджии Брайана Кемпа наложить вето на спорный закон об абортах — законодательный акт, который фактически запретил бы женщинам делать аборт после шести недель беременности.Письмо также получило поддержку таких звезд, как Дебра Мессинг, Мэнди Мур, Эми Шумер, Бен Стиллер и Дон Чидл.Напомним, Эшли Джадд одной из первых заявила о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна. В своем иске Джадд утверждает, что отвергла нежелательные знаки внимания от Вайнштейна, и в ответ он попытался разрушить ее карьеру. После этого многие актрисы "вышли из тени" и признались, что Вайнштейн предлагал и им роли в обмен на секс.В январе федеральный суд Лос-Анджелеса отклонил иск актрисы Эшли. В сентябре другой суд счел, что по иску Джадд о сексуальных домогательствах нет необходимого количества улик против Вайнштейна.