Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ольга Бузова исполнила зажигательный танец в пимаже

Вчера, 17:35
Певица Ольга Бузова продолжает активно гастролировать по города России. Сегодня утро Ольги началось в одном из отелей, куда она прилетела вчера поздно ночью.

Ольга Бузова исполнила зажигательный танец в пимаже
Видимо, Ольга выспалась, так как час назад она опубликовала видео, на котором вскакивает с кровати слово молодая лань.



И откуда в этом небольшом организме столько заряда бодрости?

Ольга Бузова исполнила зажигательный танец в пимаже

← Эшли Джадд рассказала о трёх изнасилованиях и вынужденном аборте Мэри Шум раскрыла таинственное имя второго ребёнка →

Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 3 809
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Ольга Бузова испытывает психологические проблемы
Ольга Бузова опубликовала фотографию в прозрачном боди
Ольга Бузова заговорила о будущем
Ольга Бузова страдает от одиночества
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Мася Шпак впервые рассказала о том, почему у неё с мужем нет детей Блогер и певица Мася Шпак решила записать откровенное видео, в котором ответила на самый часто задаваемый вопрос от подписчиков.
Инесса Шевчук рассказала об эскорт-услугах и секретах "Дома-2" Модель Инесса Шевчук прославилась еще в 2014 году, когда пришла на «Дом-2».
Визажист Гоар Аветисян приняла участие в шоу "Пятница с Региной" Не так давно известная визажист Гоар Аветисян пережила сложный развод.
Рита Дакота дала честное интервью жене МОТА о ребёнке, личной жизни и проблемах Певица Рита Дакота стала новой героиней программы Марии Мельниковой, жены рэпера МОТа, в программе "Маша спросит".
Мэри Шум раскрыла таинственное имя второго ребёнка 31-летняя модель Мэри Шум недавно второй раз стала мамой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.