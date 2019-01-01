И откуда в этом небольшом организме столько заряда бодрости?
Ольга Бузова исполнила зажигательный танец в пимаже
Вчера, 17:35
Певица Ольга Бузова продолжает активно гастролировать по города России. Сегодня утро Ольги началось в одном из отелей, куда она прилетела вчера поздно ночью.
Видимо, Ольга выспалась, так как час назад она опубликовала видео, на котором вскакивает с кровати слово молодая лань.
И откуда в этом небольшом организме столько заряда бодрости?
И откуда в этом небольшом организме столько заряда бодрости?
← Эшли Джадд рассказала о трёх изнасилованиях и вынужденном аборте Мэри Шум раскрыла таинственное имя второго ребёнка →
Ключевые слова: Ольга Бузова
Количество просмотров: 3 809
Количество просмотров: 3 809
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
Поделись с друзьями:
Автор фото: Инстаграм
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Мася Шпак впервые рассказала о том, почему у неё с мужем нет детей Блогер и певица Мася Шпак решила записать откровенное видео, в котором ответила на самый часто задаваемый вопрос от подписчиков.
Инесса Шевчук рассказала об эскорт-услугах и секретах "Дома-2" Модель Инесса Шевчук прославилась еще в 2014 году, когда пришла на «Дом-2».
Визажист Гоар Аветисян приняла участие в шоу "Пятница с Региной" Не так давно известная визажист Гоар Аветисян пережила сложный развод.
Рита Дакота дала честное интервью жене МОТА о ребёнке, личной жизни и проблемах Певица Рита Дакота стала новой героиней программы Марии Мельниковой, жены рэпера МОТа, в программе "Маша спросит".