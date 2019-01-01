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Рита Дакота дала честное интервью жене МОТА о ребёнке, личной жизни и проблемах

Сегодня, 13:28
Певица Рита Дакота стала новой героиней программы Марии Мельниковой, жены рэпера МОТа, в программе "Маша спросит".

Рита Дакота дала честное интервью жене МОТА о ребёнке, личной жизни и проблемах
Рита рассказала о том, как она уживается с ребёнком, каких усилий стоит пережить депрессию и чем она спасалась после расставания с Владом Соколовским.


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Ключевые слова: Рита Дакота

Количество просмотров: 1 131
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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