Рита рассказала о том, как она уживается с ребёнком, каких усилий стоит пережить депрессию и чем она спасалась после расставания с Владом Соколовским.
Рита Дакота дала честное интервью жене МОТА о ребёнке, личной жизни и проблемах
Сегодня, 13:28
Певица Рита Дакота стала новой героиней программы Марии Мельниковой, жены рэпера МОТа, в программе "Маша спросит".
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Ключевые слова: Рита Дакота
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Количество просмотров: 1 131
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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