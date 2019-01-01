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Визажист Гоар Аветисян приняла участие в шоу "Пятница с Региной"

Сегодня, 13:32
Не так давно известная визажист Гоар Аветисян пережила сложный развод.

Визажист Гоар Аветисян приняла участие в шоу "Пятница с Региной"
О том, как после этого Гоар похудела на 30 кг, что изменилось в её жизни, сколько раз звали замуж и о многом другом она откровенно поведала ведущей проекта Регине Тодоренко.

Визажист Гоар Аветисян приняла участие в шоу "Пятница с Региной"


Девушкам удалось и посмеяться и поговорить на важные темы, которые точно будут интересны многим зрительницам.


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Ключевые слова: Гоар Аветисян

Количество просмотров: 1 053
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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