Девушкам удалось и посмеяться и поговорить на важные темы, которые точно будут интересны многим зрительницам.
Визажист Гоар Аветисян приняла участие в шоу "Пятница с Региной"
Сегодня, 13:32
Не так давно известная визажист Гоар Аветисян пережила сложный развод.
О том, как после этого Гоар похудела на 30 кг, что изменилось в её жизни, сколько раз звали замуж и о многом другом она откровенно поведала ведущей проекта Регине Тодоренко.
Девушкам удалось и посмеяться и поговорить на важные темы, которые точно будут интересны многим зрительницам.
Девушкам удалось и посмеяться и поговорить на важные темы, которые точно будут интересны многим зрительницам.
← Рита Дакота дала честное интервью жене МОТА о ребёнке, личной жизни и ... Инесса Шевчук рассказала об эскорт-услугах и секретах "Дома-2" →
Ключевые слова: Гоар Аветисян
Количество просмотров: 1 053
Количество просмотров: 1 053
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
Поделись с друзьями:
Автор фото: Инстаграм
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Мася Шпак впервые рассказала о том, почему у неё с мужем нет детей Блогер и певица Мася Шпак решила записать откровенное видео, в котором ответила на самый часто задаваемый вопрос от подписчиков.
Инесса Шевчук рассказала об эскорт-услугах и секретах "Дома-2" Модель Инесса Шевчук прославилась еще в 2014 году, когда пришла на «Дом-2».
Визажист Гоар Аветисян приняла участие в шоу "Пятница с Региной" Не так давно известная визажист Гоар Аветисян пережила сложный развод.
Рита Дакота дала честное интервью жене МОТА о ребёнке, личной жизни и проблемах Певица Рита Дакота стала новой героиней программы Марии Мельниковой, жены рэпера МОТа, в программе "Маша спросит".