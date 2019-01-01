Настя Ивлеева чуть не сломала палец

Но незадолго до этого Настя разместила снимок, на котором её палец был перемотан синим бинтом."Лайк как говорится, и репост! братцы, не серчайте что меня так мало во влоге было. ребята старались, а я была погружена в съемки агент шоу. Они молодцы! По итогу, мы ведь очень стараемся для вас! В след выпуске обещаю, меня будет много. Кто не видел выпуск, го на youtube канал «Настя Ивлеева»"- подписала тогда снимок девушка, но про палец ничего не рассказала.Так прошла неделя. И только сегодня выяснилось, что же произошло с частью тела Ивлеевой:"Что с пальцем, спрашиваете Вы?! Все просто, прищемила, закрывая дверь машины! Пока он приходит в божеский вид (а это случится не скоро) одеваю его в разные одежды! Вот, примерили римские бинты, например! Как вам?"- наконец, призналась Настя, разместив фото с бокальчиком шампанского и бинтами.Желаем Ивлеевой поскорее поправить здоровье.