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Настя Ивлеева чуть не сломала палец

Сегодня, 10:34
Ведущая программы "Орёл и Решка", а также известный вайнер Настя Ивлеева отправилась в путешествие по Европе. Настя публикует снимки, сделанные в Риме.

Настя Ивлеева чуть не сломала палец
Настя Ивлеева чуть не сломала палец


Но незадолго до этого Настя разместила снимок, на котором её палец был перемотан синим бинтом.

"Лайк как говорится, и репост! братцы, не серчайте что меня так мало во влоге было. ребята старались, а я была погружена в съемки агент шоу. Они молодцы! По итогу, мы ведь очень стараемся для вас! В след выпуске обещаю, меня будет много. Кто не видел выпуск, го на youtube канал «Настя Ивлеева»"

- подписала тогда снимок девушка, но про палец ничего не рассказала.

Настя Ивлеева чуть не сломала палец


Так прошла неделя. И только сегодня выяснилось, что же произошло с частью тела Ивлеевой:

"Что с пальцем, спрашиваете Вы?! Все просто, прищемила, закрывая дверь машины! Пока он приходит в божеский вид (а это случится не скоро) одеваю его в разные одежды! Вот, примерили римские бинты, например! Как вам?"

- наконец, призналась Настя, разместив фото с бокальчиком шампанского и бинтами.

Настя Ивлеева чуть не сломала палец


Желаем Ивлеевой поскорее поправить здоровье.

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Ключевые слова: Настя Ивлеева

Количество просмотров: 754
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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