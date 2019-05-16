"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта "Голос.Дети". Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения. Мы считаем, что дети не должны нести ответственности за действия, предпринятые не ими. Каждый участник становится членом большой семьи "Голоса". А в трудную минуту семьи становятся еще более сплоченными. В связи со всем вышесказанным Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос. Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов. Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. Произошедшее в 6-м сезоне «Голос.Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором." - говорится в сообщении телеканала.
Сенсационное решение Первого канала: в эфир выйдет спецвыпуск «Голос.Дети»
16.05.19 / 16:55
Итоги финала "Голос. Дети" отменены - все участники шоу вновь появятся в эфире Первого канала.
Компания Group-IB, которая проводит проверку итогов финала шестого сезона "Голос. Дети", выявила серьезное нарушение в ходе голосования в виде накрутки смс-сообщений в пользу Микеллы Абрамовой. Теперь результаты голосования отменены Первым каналом. О дальнейших действиях стало известно из официального заявления.
"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта "Голос.Дети". Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения. Мы считаем, что дети не должны нести ответственности за действия, предпринятые не ими. Каждый участник становится членом большой семьи "Голоса". А в трудную минуту семьи становятся еще более сплоченными. В связи со всем вышесказанным Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос. Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов. Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. Произошедшее в 6-м сезоне «Голос.Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором." - говорится в сообщении телеканала.
"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта "Голос.Дети". Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения. Мы считаем, что дети не должны нести ответственности за действия, предпринятые не ими. Каждый участник становится членом большой семьи "Голоса". А в трудную минуту семьи становятся еще более сплоченными. В связи со всем вышесказанным Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос. Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов. Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. Произошедшее в 6-м сезоне «Голос.Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором." - говорится в сообщении телеканала.
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Ключевые слова: Голос. Дети
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, 1tv.ru, youtube
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Автор фото: instagram, 1tv.ru, youtube
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