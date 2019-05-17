Сергей Лазарев прошел в финал конкурса «Евровидение-2019»

Сценическим решением номера Лазарева стали экраны-зеркала, которые не только отражали изображение певца, но и словно создавали несколько параллельных реальностей.
Помимо России, в финал прошли участники из следующих стран: Швейцария, Дания, Швеция, Мальта, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония и Азербайджан. По традиции, в финал автоматически попала страна-хозяйка конкурса Израиль, а также страны "большой пятерки" - те, кто стоял у истоков "Евровидения": Франция, Италия, Великобритания, Германия, Испания. Всего в финале примут участие представители из 26 стран.