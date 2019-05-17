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Сергей Лазарев прошел в финал конкурса «Евровидение-2019»

17.05.19 / 01:29
Российский участник на международном песенном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев вышел в финал.

Сергей Лазарев прошел в финал конкурса «Евровидение-2019»
Номер 13, под которым выступал Сергей Лазарев во втором полуфинале, оказался счастливым - российский певец получил одну из десяти путевок в большой финал, который состоится в Тель-Авиве 18 мая. Композицию "Scream", исполненную артистом, оценили и зрители, и профессиональное жюри голосовавших стран.

Сергей Лазарев прошел в финал конкурса «Евровидение-2019»


Сергей Лазарев прошел в финал конкурса «Евровидение-2019»


Сценическим решением номера Лазарева стали экраны-зеркала, которые не только отражали изображение певца, но и словно создавали несколько параллельных реальностей.

Сергей Лазарев прошел в финал конкурса «Евровидение-2019»


Сергей Лазарев прошел в финал конкурса «Евровидение-2019»


Помимо России, в финал прошли участники из следующих стран: Швейцария, Дания, Швеция, Мальта, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония и Азербайджан. По традиции, в финал автоматически попала страна-хозяйка конкурса Израиль, а также страны "большой пятерки" - те, кто стоял у истоков "Евровидения": Франция, Италия, Великобритания, Германия, Испания. Всего в финале примут участие представители из 26 стран.

Сергей Лазарев прошел в финал конкурса «Евровидение-2019»

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Ключевые слова: Сергей Лазарев, Евровидение-2019

Количество просмотров: 6 955
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, eurovision.tv, twitter

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