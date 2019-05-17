Петицию на данный момент подписали уже почти 630 тысяч человек. Последняя серия "Игры престолов" выйдет в ночь на 20 мая - после неё, вероятно, количество подписавшихся вырастет ещё больше.
Фанаты «Игры престолов» в ярости от финального сезона и требуют его переснять
17.05.19 / 02:04
Последний сезон одного из самых популярных сериалов в истории омрачился недовольством поклонников - финал "Игры престолов" требуют снять заново.
Финальный восьмой сезон "Игры престолов" включает в себя шесть серий. Однако множество зрителей, не дожидаясь последнего эпизода, подняли бурю возмущения в сети и подписали петицию с требованием к каналу HBO переснять весь сезон. Главная претензия зрителей предъявлена к сценаристу и продюсеру картины, ведь первые семь сезонов были сняты по циклу книг Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", но книжная история автора пока не закончена, поэтому сценарий финала сериала фактически "додумали" другие люди. "Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс доказали, что они совершенно некомпетентны, когда у них нет книжного текста. "Игра престолов" заслуживает финального сезона, в котором был бы смысл" - говорится в петиции.
Петицию на данный момент подписали уже почти 630 тысяч человек. Последняя серия "Игры престолов" выйдет в ночь на 20 мая - после неё, вероятно, количество подписавшихся вырастет ещё больше.
Петицию на данный момент подписали уже почти 630 тысяч человек. Последняя серия "Игры престолов" выйдет в ночь на 20 мая - после неё, вероятно, количество подписавшихся вырастет ещё больше.
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Ключевые слова: Игра престолов, кино
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Количество просмотров: 11 271
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: junkee.com, telegraph.co.uk, forbes.com
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Автор фото: junkee.com, telegraph.co.uk, forbes.com
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