На конкурсе «Евровидение-2019» объявлен победитель

В Тель-Авиве завершился большой финал международного конкурса "Евровидение". Как и предполагали ранее букмекеры, победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с лирической композицией "Arcade" - по сумме голосования профессионального жюри из разных стран и телезрителей он набрал 492 балла. На второй строчке оказалась Италия - исполнитель Mahmood получил 465 баллов.Российский участник Сергей Лазарев занял третье место с суммой в 369 баллов. Напомним, что в 2016 году Сергей также занял третью строчку по общей сумме баллов, но по голосованию зрителей занял первое место. В этом году по голосованию зрителей он стал вторым, по голосованию жюри - девятым.Победный номер 25-летнего Дункана Лоуренса обошелся без спецэффектов - певец исполнил свою композицию сидя за роялем. Нидерланды за всю историю "Евровидения" выигрывали конкурс четыре раза, и вот пятая победа - последний раз представитель страны становился лучшим 44 года назад.