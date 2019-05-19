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На конкурсе «Евровидение-2019» объявлен победитель

19.05.19 / 04:09
64‑й конкурс песни «Евровидение» стал историей - Сергей Лазарев вновь чуть-чуть не добрался до вершины.

На конкурсе «Евровидение-2019» объявлен победитель
В Тель-Авиве завершился большой финал международного конкурса "Евровидение". Как и предполагали ранее букмекеры, победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с лирической композицией "Arcade" - по сумме голосования профессионального жюри из разных стран и телезрителей он набрал 492 балла. На второй строчке оказалась Италия - исполнитель Mahmood получил 465 баллов.
Российский участник Сергей Лазарев занял третье место с суммой в 369 баллов. Напомним, что в 2016 году Сергей также занял третью строчку по общей сумме баллов, но по голосованию зрителей занял первое место. В этом году по голосованию зрителей он стал вторым, по голосованию жюри - девятым.

На конкурсе «Евровидение-2019» объявлен победитель


На конкурсе «Евровидение-2019» объявлен победитель


Победный номер 25-летнего Дункана Лоуренса обошелся без спецэффектов - певец исполнил свою композицию сидя за роялем. Нидерланды за всю историю "Евровидения" выигрывали конкурс четыре раза, и вот пятая победа - последний раз представитель страны становился лучшим 44 года назад.

На конкурсе «Евровидение-2019» объявлен победитель


На конкурсе «Евровидение-2019» объявлен победитель

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Ключевые слова: Сергей Лазарев, Дункан Лоуренс, Евровидение-2019

Количество просмотров: 34 554
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, eurovision.tv, twitter

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