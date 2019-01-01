Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»

Хатч Паркер, Джессика Честейн, Саймон Кинберг и Джеймс МакЭвой
Сегодняшнее утро началось с фотоколла на крыше одного из самых роскошных отелей столицы Ritz Carlton, откуда открывается красивейший вид на Кремль. Для появления перед фотографами Джессика Честейн выбрала ярко-жёлтное платье, дополнив его стильными радужными туфлями на высоком каблуке.
Далее гости проследовали на пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов. Джессика призналась, что спускалась в московское метро: "Невероятно! Это самое красивое метро из всех, которые я когда-либо видела". Джеймс МакЭвой появился перед прессой в солнцезащитных очках, заявив, что накануне он "прошел через русский опыт" и находится не в лучшей форме. Более подробно о пресс-конференции звезд можно почитать в нашем материале. Фильм "Люди Икс: Тёмный Феникс" в российском прокате с 6 июня.