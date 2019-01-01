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Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»

Вчера, 23:27
В Москве с двухдневным визитом побывали актриса Джессика Честейн и актер Джеймс МакЭвой.

Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»
Первый день звездного путешествия закончился прогулкой по Красной площади - исполнители главных ролей в новом фильме "Люди Икс: Тёмный Феникс" Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн, а также режиссер картины Саймон Кинберг и продюсер Хатч Паркер сфотографировались на фоне храма Василия Блаженного.

Хатч Паркер, Джессика Честейн, Саймон Кинберг и Джеймс МакЭвой
Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Сегодняшнее утро началось с фотоколла на крыше одного из самых роскошных отелей столицы Ritz Carlton, откуда открывается красивейший вид на Кремль. Для появления перед фотографами Джессика Честейн выбрала ярко-жёлтное платье, дополнив его стильными радужными туфлями на высоком каблуке.

Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Далее гости проследовали на пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов. Джессика призналась, что спускалась в московское метро: "Невероятно! Это самое красивое метро из всех, которые я когда-либо видела". Джеймс МакЭвой появился перед прессой в солнцезащитных очках, заявив, что накануне он "прошел через русский опыт" и находится не в лучшей форме. Более подробно о пресс-конференции звезд можно почитать в нашем материале. Фильм "Люди Икс: Тёмный Феникс" в российском прокате с 6 июня.

Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»


Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт»

← Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Моск...

Ключевые слова: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, кино

Количество просмотров: 1 027
Автор: Katarina

Автор фото: Наталия Прохорова, пресс-служба

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