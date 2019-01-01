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У девушек из группы Queens появились кукольные двойники

Сегодня, 10:34
На премьере своего клипа на песню «Шифровальщик», девушки из группы Queens презентовали свои маленькие копии, повторяющие их образ, красоту и грацию.

У девушек из группы Queens появились кукольные двойники
Этих чудесных кукол из первой лимитированной коллекции девушки планируют подарить своим поклонникам и друзьям, а также разыграть в социальных сетях.

У девушек из группы Queens появились кукольные двойники


Что касается клипа на песню «Шифровальщик», то девушки решили снимать его, вдохновившись красотой Эмиратов во время своего участия в грандиозном Russian Music Festival в Абу-Даби. Так что, события клипа разворачиваются на залитой солнцем роскошной белой яхте, в суровой пустыне и в современном и изысканном городе Дубай.

У девушек из группы Queens появились кукольные двойники


Несмотря на то, что эта песня о мужчине, который отличается своим плохим поведением, ужасным отношением к женщинам и жадностью, композиция сделана в той же музыкальной стилистике, что и лирический трек «Живая», а так же «Мой король», за исполнение которого вместе с Николаем Басковым, девушки удостоились «Золотого граммофона».



Поддержать Королев группы Queens на презентации пришли группа «Земляне», певица Zabava, Дари Черная, группа «Artik&Asti», Артем Качер и другие.

У девушек из группы Queens появились кукольные двойники


Ну, а великолепную атмосферу вечера обеспечила, ставшая уже знаменитой, Baba Yaga.

У девушек из группы Queens появились кукольные двойники

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Ключевые слова: Queens

Количество просмотров: 1 417
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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