У девушек из группы Queens появились кукольные двойники

Этих чудесных кукол из первой лимитированной коллекции девушки планируют подарить своим поклонникам и друзьям, а также разыграть в социальных сетях.Что касается клипа на песню «Шифровальщик», то девушки решили снимать его, вдохновившись красотой Эмиратов во время своего участия в грандиозном Russian Music Festival в Абу-Даби. Так что, события клипа разворачиваются на залитой солнцем роскошной белой яхте, в суровой пустыне и в современном и изысканном городе Дубай.Несмотря на то, что эта песня о мужчине, который отличается своим плохим поведением, ужасным отношением к женщинам и жадностью, композиция сделана в той же музыкальной стилистике, что и лирический трек «Живая», а так же «Мой король», за исполнение которого вместе с Николаем Басковым, девушки удостоились «Золотого граммофона».Поддержать Королев группы Queens на презентации пришли группа «Земляне», певица Zabava, Дари Черная, группа «Artik&Asti», Артем Качер и другие.Ну, а великолепную атмосферу вечера обеспечила, ставшая уже знаменитой, Baba Yaga.