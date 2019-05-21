Стоматолог Глеб Пекли рассказал о тонкостях работы со звёздами

Здравствуйте. Я очень признателен за доверие звёздных гостей. Они приятные в общении и прислушиваются к моему мнению с профессиональной точки зрения. А это не может не радовать. Мне приятно видеть свои улыбки звёзд с экрана ТВ, соц.сетей или вживую.Да, со своими звездными гостями я дружу. Мы общаемся, но чаще видимся на запланированных осмотрах в клинике, так как при нашем современном ритме жизни не всегда удаётся увидеться вне стен клиники.Я за эксперименты, поэтому если появится подобное предложение, то, естественно, его приму. Считаю, что человек должен расширять свои границы возможностей.1. Конечно же, во-первых, это регулярное посещение своего стоматолога и профессиональная гигиена полости рта.2. Укрепление эмали. Помимо снятия чувствительности, это ещё отличная профилактика кариеса.3. Правильно подобранный домашних уход Вашим стоматологом.4. Очищение межзубных контактов. Помните, зубная щётка вычищает лишь 65% налёта и остатков еды на зубах. Межзубное пространство так то станется заморённым. Поэтому, наши друзья - это ещё зубная нить и ирригатор.5. Ну и, конечно, я считаю, что необходимо пересмотреть свой рацион и избавиться от вредных привычек, если таковые имеются.Я всегда думал о том, как же изменить культуру по отношению к здоровью и красоте своих зубов. Снять синдром «советской стоматологии» и донести мысль о том, что улыбка - это самая дорогая визитная карточка.Так и родился InSmile Dental Lounge - первая в России и в мире студия профессионального ухода за улыбкой, SPA для полости рта.Мы меняем стереотипы по отношению к своему здоровью, предлагая убедиться в несостоятельности всех мифов и страхов, связанных с индивидуальной профилактикой здоровья зубов, а также отбеливания эмали.Я с детства всегда увлекался спортом - в то время это был баскетбол и кикбоксинг, сейчас же - это только занятия в зале. Считаю, что нужно держать себя в тонусе, независимо от загруженности в другой сфере.Желаю всем читателям здоровья и улыбок! А посоветовать лишь то, что если есть мечта, то обязательно идите навстречу, сохраняя терпение и спокойствие. Ведь это одни из тех слагаемых составляющих показателей для Вашей удачи и продвижения Вас, как человека, как личности.