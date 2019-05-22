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Итоги «Евровидения-2019» всё-таки были пересмотрены

Сегодня, 03:42
Организаторы песенного конкурса "Евровидение" опубликовали данные по баллам после перераспределения.

Итоги «Евровидения-2019» всё-таки были пересмотрены
Буквально на следующий день после объявления победителем певца из Нидерландов Дункана Лоуренса с песней "Arcade", в сети разгорелся скандал. Внимательные пользователи обнаружили на просторах Youtube ролик, датированный 2017 годом - на нём Дункан исполняет свою победную композицию, а по правилам "Евровидения", песни, участвующие в конкурсе, должны быть абсолютно новыми. В итоге, организаторы не стали предъявлять претензии Лоуренсу, заявив, что то самое исполнение не принесло музыканту дохода, а значит, официальной премьеры песни не было.

Итоги «Евровидения-2019» всё-таки были пересмотрены


Тем не менее, повод для пересчета голосов всё же нашелся - во всём оказалось виновато профессиональное жюри, представлявшее Белоруссию - его члены грубейшим образом нарушили правила конкурса, раскрыв, за кого они отдали свои голоса. Жюри уже распущено, а путаница в начислении баллов исправлена. На первую тройку новые баллы не повлияли: к итогу Нидерландов добавилось 6 баллов - теперь их 498, у Италии стало 472 балла (+7), российский участник Сергей Лазарев получил 1 балл - всего 370.

Итоги «Евровидения-2019» всё-таки были пересмотрены


Итоги «Евровидения-2019» всё-таки были пересмотрены

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Ключевые слова: Евровидение-2019

Количество просмотров: 10 270
Автор: Katarina

Автор фото: bbc.com, eurovision.tv, oddschecker.com

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