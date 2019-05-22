Итоги «Евровидения-2019» всё-таки были пересмотрены

Буквально на следующий день после объявления победителем певца из Нидерландов Дункана Лоуренса с песней "Arcade", в сети разгорелся скандал. Внимательные пользователи обнаружили на просторах Youtube ролик, датированный 2017 годом - на нём Дункан исполняет свою победную композицию, а по правилам "Евровидения", песни, участвующие в конкурсе, должны быть абсолютно новыми. В итоге, организаторы не стали предъявлять претензии Лоуренсу, заявив, что то самое исполнение не принесло музыканту дохода, а значит, официальной премьеры песни не было.Тем не менее, повод для пересчета голосов всё же нашелся - во всём оказалось виновато профессиональное жюри, представлявшее Белоруссию - его члены грубейшим образом нарушили правила конкурса, раскрыв, за кого они отдали свои голоса. Жюри уже распущено, а путаница в начислении баллов исправлена. На первую тройку новые баллы не повлияли: к итогу Нидерландов добавилось 6 баллов - теперь их 498, у Италии стало 472 балла (+7), российский участник Сергей Лазарев получил 1 балл - всего 370.