Тем не менее, повод для пересчета голосов всё же нашелся - во всём оказалось виновато профессиональное жюри, представлявшее Белоруссию - его члены грубейшим образом нарушили правила конкурса, раскрыв, за кого они отдали свои голоса. Жюри уже распущено, а путаница в начислении баллов исправлена. На первую тройку новые баллы не повлияли: к итогу Нидерландов добавилось 6 баллов - теперь их 498, у Италии стало 472 балла (+7), российский участник Сергей Лазарев получил 1 балл - всего 370.
Итоги «Евровидения-2019» всё-таки были пересмотрены
Сегодня, 03:42
Организаторы песенного конкурса "Евровидение" опубликовали данные по баллам после перераспределения.
Буквально на следующий день после объявления победителем певца из Нидерландов Дункана Лоуренса с песней "Arcade", в сети разгорелся скандал. Внимательные пользователи обнаружили на просторах Youtube ролик, датированный 2017 годом - на нём Дункан исполняет свою победную композицию, а по правилам "Евровидения", песни, участвующие в конкурсе, должны быть абсолютно новыми. В итоге, организаторы не стали предъявлять претензии Лоуренсу, заявив, что то самое исполнение не принесло музыканту дохода, а значит, официальной премьеры песни не было.
Тем не менее, повод для пересчета голосов всё же нашелся - во всём оказалось виновато профессиональное жюри, представлявшее Белоруссию - его члены грубейшим образом нарушили правила конкурса, раскрыв, за кого они отдали свои голоса. Жюри уже распущено, а путаница в начислении баллов исправлена. На первую тройку новые баллы не повлияли: к итогу Нидерландов добавилось 6 баллов - теперь их 498, у Италии стало 472 балла (+7), российский участник Сергей Лазарев получил 1 балл - всего 370.
Тем не менее, повод для пересчета голосов всё же нашелся - во всём оказалось виновато профессиональное жюри, представлявшее Белоруссию - его члены грубейшим образом нарушили правила конкурса, раскрыв, за кого они отдали свои голоса. Жюри уже распущено, а путаница в начислении баллов исправлена. На первую тройку новые баллы не повлияли: к итогу Нидерландов добавилось 6 баллов - теперь их 498, у Италии стало 472 балла (+7), российский участник Сергей Лазарев получил 1 балл - всего 370.
← Джорджина Родригес в умопомрачительном платье посетила премьеру в Канн... Модель Диана Мелисон поразила откровенной фотосессией в Париже →
Ключевые слова: Евровидение-2019
Количество просмотров: 10 270
Количество просмотров: 10 270
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: bbc.com, eurovision.tv, oddschecker.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: bbc.com, eurovision.tv, oddschecker.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Анна Седокова разместила фото своей огромной груди Певица Анна Седокова умеет продемонстрировать всю красоту своих пышных форм.
Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт Угрызения совести связаны с тем, что у Виктории Лопырёвой есть большое желание отправиться в Канны, чтобы покрасоваться на красной дорожке кинофестиваля, но при этом она не хочет оставлять сына даже на три дня.
Лера Кудрявцева обновила блог первой фотосессией дочки Маши В данный момент Лера Кудрявцева с мужем Игорем и дочкой Машей отдыхают в Майями. Напомним, именно там Лера отметила свой 48-ой день рождения.
Итоги «Евровидения-2019» всё-таки были пересмотрены Организаторы песенного конкурса "Евровидение" опубликовали данные по баллам после перераспределения.