Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт

Лопырева отметила, что в Каннах её ждут и всё готово к приезду, осталось только собрать чемодан и сесть в самолет:"А вы поедете на бал? Я дома всех замучила вопросом ехать ли мне в Канны или нет? Наряды готовы, стилисты забукированы, журналы ждут... но оторваться от сына даже на 3 дня - не могу себя заставить! Как бы вы поступили? 1) полетела бы в Канны 2) полетела бы в Канны с ребёнком 3) не полетела бы вообще и осталась с семьей",- спрашивает Виктория у подписчиков, публикуя фото в Каннах, которые были сделаны в прошлых поездках.Пока неясно, какое решение приняла Лопырева, но несколько часов назад в её Instagram появилась фотография, на которой Вика входит в частный самолет.Сделан ли снимок в реальном времени или это старый кадр неизвестно.