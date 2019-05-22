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Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт

Сегодня, 09:33
Угрызения совести связаны с тем, что у Виктории Лопырёвой есть большое желание отправиться в Канны, чтобы покрасоваться на красной дорожке кинофестиваля, но при этом она не хочет оставлять сына даже на три дня.

Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт
Лопырева отметила, что в Каннах её ждут и всё готово к приезду, осталось только собрать чемодан и сесть в самолет:

"А вы поедете на бал? Я дома всех замучила вопросом ехать ли мне в Канны или нет? Наряды готовы, стилисты забукированы, журналы ждут... но оторваться от сына даже на 3 дня - не могу себя заставить! Как бы вы поступили? 1) полетела бы в Канны 2) полетела бы в Канны с ребёнком 3) не полетела бы вообще и осталась с семьей",

- спрашивает Виктория у подписчиков, публикуя фото в Каннах, которые были сделаны в прошлых поездках.

Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт


Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт


Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт


Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт


Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт


Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт


Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт


Пока неясно, какое решение приняла Лопырева, но несколько часов назад в её Instagram появилась фотография, на которой Вика входит в частный самолет.

Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт


Сделан ли снимок в реальном времени или это старый кадр неизвестно.

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Ключевые слова: Виктория Лопырева

Количество просмотров: 1 456
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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