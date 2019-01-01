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Настя Ивлеева не поняла шутку про сидение на лице и потребовала денег

Сегодня, 10:17
Ведущая Настя Ивлеева хоть и производит впечатление девушки яркой и местами взбалмошной, но в скандалах до сего момента замечена не была.

Настя Ивлеева не поняла шутку про сидение на лице и потребовала денег

Но теперь Настя вынуждена судиться с баром Санкт-Петербурга, который разместил у себя на витрине наклейку с изображением Ивлеевой и сделал подпись:

"Пустите меня на лицо пьяной подвигаться".

Настя Ивлеева не поняла шутку про сидение на лице и потребовала денег


Анастасия шутку юмора не поняла и в грубой форме потребовала стикер удалить, при этом уточнив, что бару за это придётся заплатить.

Владельцы заведения решили на этот попиариться и заменили наклейку на другую, опять же с лицом Ивлеевой, но надписью:

"Фото с обезьянкой платное, всего 1 лям", призвав пользователей Youtube скинуться им на штраф.

Настя Ивлеева не поняла шутку про сидение на лице и потребовала денег


Публика неохотно отдавала деньги, поэтому наклейка быстро исчезла.

Настя Ивлеева не поняла шутку про сидение на лице и потребовала денег


Настя денег не получила и в данный момент готовит бумаги для отправки в суд.

Настя Ивлеева не поняла шутку про сидение на лице и потребовала денег

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Ключевые слова: Настя Ивлеева

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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