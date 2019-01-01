Настя Ивлеева не поняла шутку про сидение на лице и потребовала денег

Но теперь Настя вынуждена судиться с баром Санкт-Петербурга, который разместил у себя на витрине наклейку с изображением Ивлеевой и сделал подпись:"Пустите меня на лицо пьяной подвигаться".Анастасия шутку юмора не поняла и в грубой форме потребовала стикер удалить, при этом уточнив, что бару за это придётся заплатить.Владельцы заведения решили на этот попиариться и заменили наклейку на другую, опять же с лицом Ивлеевой, но надписью:"Фото с обезьянкой платное, всего 1 лям", призвав пользователей Youtube скинуться им на штраф.Публика неохотно отдавала деньги, поэтому наклейка быстро исчезла.Настя денег не получила и в данный момент готовит бумаги для отправки в суд.