Настя Ивлеева не поняла шутку про сидение на лице и потребовала денег

"Пустите меня на лицо пьяной подвигаться".
Анастасия шутку юмора не поняла и в грубой форме потребовала стикер удалить, при этом уточнив, что бару за это придётся заплатить.
Владельцы заведения решили на этот попиариться и заменили наклейку на другую, опять же с лицом Ивлеевой, но надписью:
"Фото с обезьянкой платное, всего 1 лям", призвав пользователей Youtube скинуться им на штраф.
Публика неохотно отдавала деньги, поэтому наклейка быстро исчезла.
Настя денег не получила и в данный момент готовит бумаги для отправки в суд.