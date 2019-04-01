Объявлены новые итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети»

После грандиозного скандала вокруг победительницы шоу, дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, было принято решение о тщательной проверке всех голосов. По её предварительным итогам результат 11-летней исполнительницы был отменен и Первый канал анонсировал спецвыпуск "Голоса. Дети", который и состоялся сегодня вечером.Микелла Абрамова на спецвыпуске не появилась, зато зрители вновь смогли насладиться пением любимых звездочек - юные дарования из команд Пелагеи, Валерия Меладзе и Светланы Лободы исполнили по одной композиции. Затем на сцене появился генеральный директор телеканала Константин Эрнст и объявил новые итоги финала сезона."Случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна. То, чего никогда не было в этом проекте. Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. В сложившейся ситуации обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников и, главное, дети. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. Никакие призы и первые места не сделают наших детей лучше. Мы любим их за то, что они просто есть. Мы с компанией Talpa - людьми, которые придумали этот формат, - обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории "Голоса", победителями проекта становятся Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер. Микелла Абрамова также остается победителем и членом большой семьи "Голоса" - заявил со сцены Константин Эрнст.Каждый из восьми финалистов получил сертификат на 1 миллион рублей, а также возможность записать свой первый сингл на профессиональной студии.