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Объявлены новые итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети»

Сегодня, 01:02
В прямом эфире на Первом канале прошел спецвыпуск проекта "Голос. Дети".

Объявлены новые итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети»
После грандиозного скандала вокруг победительницы шоу, дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, было принято решение о тщательной проверке всех голосов. По её предварительным итогам результат 11-летней исполнительницы был отменен и Первый канал анонсировал спецвыпуск "Голоса. Дети", который и состоялся сегодня вечером.
Микелла Абрамова на спецвыпуске не появилась, зато зрители вновь смогли насладиться пением любимых звездочек - юные дарования из команд Пелагеи, Валерия Меладзе и Светланы Лободы исполнили по одной композиции. Затем на сцене появился генеральный директор телеканала Константин Эрнст и объявил новые итоги финала сезона.

Объявлены новые итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети»


"Случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна. То, чего никогда не было в этом проекте. Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. В сложившейся ситуации обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников и, главное, дети. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. Никакие призы и первые места не сделают наших детей лучше. Мы любим их за то, что они просто есть. Мы с компанией Talpa - людьми, которые придумали этот формат, - обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории "Голоса", победителями проекта становятся Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер. Микелла Абрамова также остается победителем и членом большой семьи "Голоса" - заявил со сцены Константин Эрнст.
Каждый из восьми финалистов получил сертификат на 1 миллион рублей, а также возможность записать свой первый сингл на профессиональной студии.

Объявлены новые итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети»

← Светлана Лобода показала фото младшей дочки в её первый день рождения

Ключевые слова: Голос. Дети

Количество просмотров: 1 586
Автор: Katarina

Автор фото: 1tv.ru, youtube

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