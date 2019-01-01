Актер Василий Степанов попал в психиатрическую больницу

33-летний актер прославился после выхода на экраны картины Федора Бондарчука "Обитаемый остров" в 2008 году - яркая внешность и талант Степанова быстро собрали вокруг него армию поклонников, ему прочили большую кинокарьеру. Но слава закончилась также быстро, как и началась - Василий оказался без ролей и фактически без средств к существованию. Он то и дело оказывался в больнице, а два года назад даже пытался покончить с собой - выпал из окна. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы, перелом таза, правого плеча и обеих пяточных костей. Сам актер тогда заявил, что падение было случайностью.О проблемах с психикой у Степанова неоднократно сообщала его бывшая пассия Дарья Егорова - девушка утверждала, что он лечился от неврозов и вспышек ярости, и даже после разрыва не оставил её в покое. Причиной такого поведения она называла нищету и неустроенность жизни актера. Расставание, похоже, загнало Степанова в ещё более тяжелое психическое состояние. На днях Василий был госпитализирован в специализированную клинику, где ему поставили диагноз шизофрения.