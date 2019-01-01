О проблемах с психикой у Степанова неоднократно сообщала его бывшая пассия Дарья Егорова - девушка утверждала, что он лечился от неврозов и вспышек ярости, и даже после разрыва не оставил её в покое. Причиной такого поведения она называла нищету и неустроенность жизни актера. Расставание, похоже, загнало Степанова в ещё более тяжелое психическое состояние. На днях Василий был госпитализирован в специализированную клинику, где ему поставили диагноз шизофрения.
Актер Василий Степанов попал в психиатрическую больницу
Вчера, 16:13
Звезде фильма "Обитаемый остров" Василию Степанову поставлен диагноз шизофрения.
33-летний актер прославился после выхода на экраны картины Федора Бондарчука "Обитаемый остров" в 2008 году - яркая внешность и талант Степанова быстро собрали вокруг него армию поклонников, ему прочили большую кинокарьеру. Но слава закончилась также быстро, как и началась - Василий оказался без ролей и фактически без средств к существованию. Он то и дело оказывался в больнице, а два года назад даже пытался покончить с собой - выпал из окна. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы, перелом таза, правого плеча и обеих пяточных костей. Сам актер тогда заявил, что падение было случайностью.
О проблемах с психикой у Степанова неоднократно сообщала его бывшая пассия Дарья Егорова - девушка утверждала, что он лечился от неврозов и вспышек ярости, и даже после разрыва не оставил её в покое. Причиной такого поведения она называла нищету и неустроенность жизни актера. Расставание, похоже, загнало Степанова в ещё более тяжелое психическое состояние. На днях Василий был госпитализирован в специализированную клинику, где ему поставили диагноз шизофрения.
О проблемах с психикой у Степанова неоднократно сообщала его бывшая пассия Дарья Егорова - девушка утверждала, что он лечился от неврозов и вспышек ярости, и даже после разрыва не оставил её в покое. Причиной такого поведения она называла нищету и неустроенность жизни актера. Расставание, похоже, загнало Степанова в ещё более тяжелое психическое состояние. На днях Василий был госпитализирован в специализированную клинику, где ему поставили диагноз шизофрения.
← Объявлены новые итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети» Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине» →
Ключевые слова: Василий Степанов
Количество просмотров: 2 977
Количество просмотров: 2 977
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, кадры из фильма
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, кадры из фильма
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Михаил Боярский резко высказался о собственной дочери и женщинах в целом Актер Михаил Боярский раскритиковал свою дочь, а заодно всех женщин в скандальном интервью.
Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине» Фильм "Аладдин" стартовал выше ожиданий и лидирует в мировом прокате - такой результат лента получила, по большей части, благодаря актеру Уиллу Смиту.
Актер Василий Степанов попал в психиатрическую больницу Звезде фильма "Обитаемый остров" Василию Степанову поставлен диагноз шизофрения.
Объявлены новые итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети» В прямом эфире на Первом канале прошел спецвыпуск проекта "Голос. Дети".