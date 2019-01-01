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Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»

Вчера, 18:01
Фильм "Аладдин" стартовал выше ожиданий и лидирует в мировом прокате - такой результат лента получила, по большей части, благодаря актеру Уиллу Смиту.

Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»
Хотя именно вокруг 50-летнего артиста задолго до премьеры картины разразился скандал - едва узнав, что Уилл Смит сыграет знаменитую роль Джинна, любители кино восприняли его кандидатуру в штыки и потешались над ним, требуя заменить звезду. Но, как выяснилось, именно на блистательно исполненной Смитом роли и "выезжает" весь фильм. В российский прокат лента вышла в прошлый четверг.

Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»


"Аладдин" стал очередной экранизацией студии Disney своего же анимационного фильма, вышедшего в 1992 году. Аладдин, Жасмин, Аграба, летающий ковёр... История, основанная на восточной сказке, знакома многим с детства: уличный воришка Аладдин (Мена Массуд) волей случая становится обладателем волшебной лампы и освобождает из неё могущественного волшебника Джинна (Уилл Смит), чтобы тот помог ему исполнить главную мечту Аладдина - жениться на принцессе Жасмин (Наоми Скотт).

Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»


Как и в ранее вышедших киноадаптациях мультфильмов "Золушка", "Красавица и чудовище", "Дамбо", "Аладдин" практически не претерпел отличий от анимационной версии. Однако теперь роль покорной восточной принцессы Жасмин совершенно преобразилась - в угоду феминистической тенденции в обществе, героиня Наоми Скотт, пытаясь вырваться из своей "золотой клетки", ведёт себя куда более смело и ближе к финалу становится едва ли не главным героем повествования.

Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»


Аладдин в исполнении пока малоизвестного египетского актера Мены Массуда на порядок уступает своему анимационному предшественнику. Ему явно не достаёт духа бунтарства, безбашенной страсти к риску и нотки очарования, которую все так полюбили в мультфильме. Хотя дуэт Массуда и Смита в развитии сюжета выглядит очень органично и неплохо выправляет положение.

Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»


Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»


Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»


Главного злодея истории, заклятого врага Аладдина и его друзей визиря Джафара (Марван Кензари) смело можно считать главной неудачей экранизации. Персонаж Кензари не удался совсем - его Джафар не выглядит таким хладнокровным и беспринципным, каким был в версии-92 и каким должен быть такой герой. Нельзя сказать, что Джафар без особой злодейской харизмы всё портит, но на общее впечатление о фильме, конечно, влияет.

Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»


И вновь о том, кто отвечает в "Аладдине" за всё самое интересное - эта роль Уилла Смита закрепится в его фильмографии как одна из лучших за последние несколько лет. Да, может он чуть-чуть не добрался до "мультяшного" Робина Уильямса, но именно это "нестремление" повторить тот образ и сделало его Джинна новым и уникальным. Смиту удалось вдохнуть такую неукротимую энергию и жизнь в своего персонажа, что по фильму он проносится подобно урагану - яркому, задорному, заполняющему собой пространство и никого не оставляющего равнодушным. Музыкальные номера в исполнении Джинна - отдельные шедевры, которые можно пересматривать, чтобы разглядеть все детали, как в каком-нибудь грандиозном видеоклипе. Одним словом, уже ради искрометного Уилла Смита несомненно стоит увидеть в кино нового "Аладдина".

Команда фильма на премьере в Лондоне
Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»


Режиссеру Гаю Ричи, в целом, удалось создать лёгкое семейное кино, с красивыми декорациями и костюмами, отличной операторской работой и саундтреком. Как известно, Восток - дело тонкое, а картина "Аладдин" написана довольно широкими размашистыми мазками. Но это точно нельзя считать минусом - ведь фильм с возрастным рейтингом "6+" в принципе не предполагает особой глубины повествования, тем более, когда речь идёт о, пожалуй, самом необычном анимационном, а теперь и кинопроекте Disney.

Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»


Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»


Зрители по достоинству оценили работу Уилла Смита в «Аладдине»

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Ключевые слова: Уилл Смит, Гай Ричи, Аладдин, кино

Количество просмотров: 2 977
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, youtube.com, kombackblog.com, кадры из фильма

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