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Приятель Ольги Бузовой Леша Свик рассказал Яне Захаровой о покушении

Сегодня, 15:20
«Miss Fashion TV Russia» Яна Захарова попыталась разобраться, что же на самом деле связывает Лешу Свика и Ольгу Бузову.

Приятель Ольги Бузовой Леша Свик рассказал Яне Захаровой о покушении
Автор и ведущий собственного youtube канала Stars News TV Яна Захарова пообщалась с участниками пятого фестиваля суперхитов «Маёвка Лайв-2019» в столичном парке «Сокольники».



Беседуя с Лешей Свиком, Яна не могла не спросить о том, что же на самом деле происходит у него с Ольгой Бузовой, припомнив нашумевшее видео их совместного выступления. Леша, не стал категорически отвергать их роман, а, скорее наоборот, сослался на то, что это некий секрет о котором не стоит распространяться.

Но зато рассказал, что во время его выступления, кто-то распылил шашку со слезоточивым газом и бросил на сцену, так что ему пришлось петь сквозь слезы. Уж не противники ли это его отношений с Ольгой Бузовой?

Приятель Ольги Бузовой Леша Свик рассказал Яне Захаровой о покушении


А вообще, кроме Свика у Яны было много интересных собеседников. Например, Зомб пообещал снять её в одном из своих клипов. А солист группы Pizza Сергей Приказчиков не скрывая восторгался её грудью.

Приятель Ольги Бузовой Леша Свик рассказал Яне Захаровой о покушении


Было весело и, похоже, что все её собеседники, среди которых были Kavabanga Depo kolibri, NY.NIK 4/22, а так же Monmartr остались довольны общением.

Приятель Ольги Бузовой Леша Свик рассказал Яне Захаровой о покушении

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Ключевые слова: Яна Захарова, Леша Свик, Ольга Бузова

Количество просмотров: 1 729
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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Приятель Ольги Бузовой Леша Свик рассказал Яне Захаровой о покушении «Miss Fashion TV Russia» Яна Захарова попыталась разобраться, что же на самом деле связывает Лешу Свика и Ольгу Бузову.
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