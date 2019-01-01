Приятель Ольги Бузовой Леша Свик рассказал Яне Захаровой о покушении

Автор и ведущий собственного youtube канала Stars News TV Яна Захарова пообщалась с участниками пятого фестиваля суперхитов «Маёвка Лайв-2019» в столичном парке «Сокольники».Беседуя с Лешей Свиком, Яна не могла не спросить о том, что же на самом деле происходит у него с Ольгой Бузовой, припомнив нашумевшее видео их совместного выступления. Леша, не стал категорически отвергать их роман, а, скорее наоборот, сослался на то, что это некий секрет о котором не стоит распространяться.Но зато рассказал, что во время его выступления, кто-то распылил шашку со слезоточивым газом и бросил на сцену, так что ему пришлось петь сквозь слезы. Уж не противники ли это его отношений с Ольгой Бузовой?А вообще, кроме Свика у Яны было много интересных собеседников. Например, Зомб пообещал снять её в одном из своих клипов. А солист группы Pizza Сергей Приказчиков не скрывая восторгался её грудью.Было весело и, похоже, что все её собеседники, среди которых были Kavabanga Depo kolibri, NY.NIK 4/22, а так же Monmartr остались довольны общением.