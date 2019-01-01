Ресторатор Андрей Грязнов о бизнесе, дружбе со звёздами и их вкусовых пристрастиях

Андрей Грязнов: Знаете , я дружу со многими заездами, но для меня они просто люди и мы общаемся именно поэтому , а не потому, что я ресторатор , а они Звезды ! Конечно мне приятно , когда они посещают мои Рестораны или бары , даже когда меня там нет. У всех разных вкус, это как мясо , кто то любит с кровью , а кто хорошо прожаренный стейк, ну а есть те кто вообще мясо не ест. Те известные люди, что часто разъезжают по миру по гастролям порой предпочитают совсем обычную еду, просто хорошо приготовленную, конечно порой кто то хочет изысканную гастрономию, но у меня народные Рестораны , поэтому у на. Вкусно и просто ! Хотя был случай, когда один певец, привёз с собой из поездки сыр и слабосильного тунца и очень попросил нам его приготовить , ещё и рецепт рассказал )) мы с удовольствием это сделали, самим даже было интересно . Знаете Звезды бывают разные , кто то очень требователен к сервису, кто то капризный ( это на это не ем) по разному бывает, но самое интереснее то , что чем капризнее звезда тем меньше чаевых официантам она оставляет, а официанты конечно же от этого расстраиваются.Андрей Грязнов: Я создаю проекты для людей . Главное что бы было вкусно , не пафосно , а вкусно . Ведь, что такое еда? Еда это воспоминания! Вы всегда будете искать тот самый вкус, который вам когда либо или где либо понравился . Вы увидите в меню знаемое название , и закажите его в надежде получить именно то, что вы когда то попробовали .Ведь порой ради вкусного например десерта , многие готовы специально куда то ехать . Я стараюсь создать так что в моих ресторанах, каждый нашёл для себя такое блюдо . А когда вкусно , то это же рай)) когда я получаю прекрасные отзывы от гостей я понимаю , что мне это удаётся ! Поэтому можно сказать, я отправляю их в гастрономический рай для получения удовольствия ! Ведь даже простая еда, может быть очень вкусной ))Андрей Грязнов: Знаете я не стараюсь превосходить конкурентов, я не участвую в гонке или соперничестве . Я просто делаю то , что я люблю . Мне очень повезло , я занимаюсь любимым делом , рестораны это моя жизнь, я не могу все знать , именно понимая это , я стараюсь учиться развиваться , отслуживаю тенденции ресторанного рынка, не стесняюсь что то подсматривать и пробовать , рисковать и экспериментировать . Знаете , как на каждого актера , есть свой зритель, так и на каждый ресторан есть свой гость , нужно просто его узнать и накормить )))Андрей Грязнов: Мне говорят я не плохо смотрюсь в кадре )) а если серьёзно мне трудно ответить на этот вопрос , ведь кому то кажется , что я часто появляюсь на тв и радио , а кому то нет! Нут все относительно . Я в рестораном бизнесе уже более 20 лет, открыл по России уже более 40 Ресторанных проектов и мне приятно , что сегодня мои знания и опыт может быть кому то интересен, я никогда не занимался теорией , все ошибки и шишки я получал на своём опыте, падая и поднимаясь. А может я просто пришёл к тому возрасту , когда сам могу уже делится знаниями ! Я уже точно знаю , как открыть ресторан , который может стать гордостью вашего бизнеса!