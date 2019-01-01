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Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена

Вчера, 21:55
Звезда саги "Сумерки" Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом.

Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена
После потрясающего исполнения роли Бэтмена Кристианом Бэйлом в трилогии Кристофера Нолана, перед создателями франшизы встала огромная проблема выбора нового кандидата на знаменитого супергероя из комиксов издательства DC Comics.

Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена


В итоге, выбор пал на Бена Аффлека - именно он сыграл в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига Справедливости". Картины получили довольно неоднозначные отзывы как критиков, так и зрителей, а Аффлек и вовсе стал одним из худших исполнителей роли Бэтмена.

Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена


Теперь ставка сделана на 33-летнего британского актера Роберта Паттинсона. Бэтмен для него может стать совершенно новым уровнем в карьере, правда, для успешного перевоплощения в образ Роберту придется провести много времени в спортзале, чтобы набрать мышечную массу.

Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена


Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена


В своё время через такое же испытание прошел и Кристиан Бейл - помимо мускул, для роли Бэтмена ему предстояло серьезно набрать вес, ведь для роли в фильме "Машинист" он очень сильно похудел.

Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена

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Ключевые слова: Роберт Паттинсон, Кристиан Бэйл

Количество просмотров: 2 795
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, abc15.com, movieweb.com

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Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена Звезда саги "Сумерки" Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом.
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