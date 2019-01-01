Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена

После потрясающего исполнения роли Бэтмена Кристианом Бэйлом в трилогии Кристофера Нолана, перед создателями франшизы встала огромная проблема выбора нового кандидата на знаменитого супергероя из комиксов издательства DC Comics.В итоге, выбор пал на Бена Аффлека - именно он сыграл в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига Справедливости". Картины получили довольно неоднозначные отзывы как критиков, так и зрителей, а Аффлек и вовсе стал одним из худших исполнителей роли Бэтмена.Теперь ставка сделана на 33-летнего британского актера Роберта Паттинсона. Бэтмен для него может стать совершенно новым уровнем в карьере, правда, для успешного перевоплощения в образ Роберту придется провести много времени в спортзале, чтобы набрать мышечную массу.В своё время через такое же испытание прошел и Кристиан Бейл - помимо мускул, для роли Бэтмена ему предстояло серьезно набрать вес, ведь для роли в фильме "Машинист" он очень сильно похудел.