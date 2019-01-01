Бари Алибасов экстренно доставлен в больницу

Новость о госпитализации 71-летнего Бари Алибасова подтвердил его сын, также рассказавший, что стало причиной для вызова скорой помощи - сообщается, что продюсер случайно перепутал стаканы и выпил жидкость для прочистки труб вместо сока.По словам медиков, серьезной угрозы жизни и здоровью Алибасова нет, однако, как пишут некоторые издания, из-за воздействия химического вещества он получил ожог пищевода. Напомним, что в ноябре прошлого года Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной.