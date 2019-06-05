Фантастическое завершение франшизы "Люди Икс: Тёмный Феникс" уже в кино

Новый фильм должен был стать началом трилогии, однако работавшая все эти годы над "Людьми Икс" киностудия Fox вошла в состав Disney, и "Темный феникс" неожиданно стал финалом. Теперь популярной франшизой займется именно Disney, а значит, серию ждёт перезапуск и совершенно новый актерский состав. Поэтому "Люди Икс: Тёмный Феникс" - это, фактически, последний шанс увидеть на большом экране столь полюбившихся зрителям героев в блистательном актерском составе. Сюжет ленты разворачивается вокруг одной из самых одаренных мутанток Джин Грей (Софи Тёрнер) - волей случая она обретает невероятную мощь, которая меняет её и превращает в Тёмного Феникса. Теперь всей команде Людей Икс придется выбирать: жизнь Грей или жизни всех людей, живущих в мире. В отличие от предыдущей части, акцентированной на командной работе людей-мутантов, "Темный Феникс" сосредоточен на фигуре Джин Грей - теперь сильнее её нет никого, и неожиданно обретенная способность притягивает к Грей загадочных пришельцев, мечтающих завладеть её даром и использовать его в своих разрушительных целях.
Профессор Икс в исполнении Джеймса МакЭвоя и Магнето, роль которого сыграл Майкл Фассбендер, не оставляют шанса другим героям и одним своим появлением в кадре перетягивают всё внимание на себя. Прекрасно проявила себя и Софи Тёрнер - поклонники франшизы наверняка будут вспоминать её Джин Грей с лучшей стороны. А вот персонажу Дженнифер Лоуренс и другим людям-мутантам скорее не хватило экранного времени, чтобы полностью раскрыть своих героев в новых обстоятельствах.
Да, фильм "Люди Икс: Тёмный Феникс" нельзя назвать эпическим завершением всей франшизы, это скорее добротная рядовая серия "Людей Икс". Но сам фильм от осознания этого факта хуже не становится. Лента оставляет вполне положительное общее впечатление, а визуальные эффекты и вовсе можно считать безупречными, равно как и операторскую работу. Поклонники прощаются с привычным миром и готовятся к совершенно новому воплощению истории, однако многие персонажи за почти два десятилетия фантастической саги еще долго будут ассоциироваться с любимыми актерами.