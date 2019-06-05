Фантастическое завершение франшизы "Люди Икс: Тёмный Феникс" уже в кино

Первый фильм про людей-мутантов, обладающих невероятными способностями, появился почти 20 лет назад - лента "Люди Икс: Тёмный Феникс" стала финалом этого большого пути.