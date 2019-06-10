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Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»

10.06.19 / 23:23
На днях в кинотеатре "Москва" состоялась долгожданная премьера третьего сезона сериала "Рассказ служанки", вышедшего в России эксклюзивно на онлайн-сервисе Videomore 6 июня.

Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»
"Рассказ служанки" является одним из самых популярных сериалов в мире и представляет собой мрачную антиутопию на злободневную тему. История основана на одноименном романе лауреата Букера Маргарет Этвуд. Сериал получил множество наград, среди которых одиннадцать премий "Эмми" и три премии "Золотой глобус" в различных категориях, в том числе как лучший драматический сериал. Российские звезды, среди которых были Виктория Дайнеко, Наталья Рудова, Екатерина Одинцова, Дарья Коновалова, Кристина Шаповалова, Наталья Бардо, Ксения Князева и другие, на премьере смогли увидеть первые две серии третьего сезона.

Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Также онлайн-сервис Videomore устроил в Москве невероятную съемку с моделями в костюмах Служанок: Российская Государственная Библиотека, Колонный зал Дома Союзов, Васильевский спуск, станция метро Маяковская – группа девушек в ярко-красных накидках и белых чепцах прошлась по культовым местам Москвы.

Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Вдохновением для серии снимков послужила невероятная визуальная эстетика сериала. Мрачная, порой заставляющая содрогнуться, но, безусловно, приковывающая зрителей к экрану. В основу концепции легла тема запретов и свобод. По сюжету Служанки лишены не только базовых прав, им запрещены даже простые человеческие радости –общаться, смеяться, читать, слушать музыку, ездить в транспорте, гулять. В рамках проекта девушки даже будучи в одинаковой униформе предстают не сломленными и запуганными жертвами, а независимыми фигурами. Они позволяют себе все то, что стало для них недосягаемым. Героини словно готовятся бросить вызов системе и встать на путь обретения свободы. Остается надеяться, что в третьем сезоне все так и будет.

Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»


Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»

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Ключевые слова: премьера, кино, сериал

Количество просмотров: 2 613
Автор: Katarina

Автор фото: архивы пресс-служб, Таисия Азбука, Роман Ерофеев

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