Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»

"Рассказ служанки" является одним из самых популярных сериалов в мире и представляет собой мрачную антиутопию на злободневную тему. История основана на одноименном романе лауреата Букера Маргарет Этвуд. Сериал получил множество наград, среди которых одиннадцать премий "Эмми" и три премии "Золотой глобус" в различных категориях, в том числе как лучший драматический сериал. Российские звезды, среди которых были Виктория Дайнеко, Наталья Рудова, Екатерина Одинцова, Дарья Коновалова, Кристина Шаповалова, Наталья Бардо, Ксения Князева и другие, на премьере смогли увидеть первые две серии третьего сезона.Также онлайн-сервис Videomore устроил в Москве невероятную съемку с моделями в костюмах Служанок: Российская Государственная Библиотека, Колонный зал Дома Союзов, Васильевский спуск, станция метро Маяковская – группа девушек в ярко-красных накидках и белых чепцах прошлась по культовым местам Москвы.Вдохновением для серии снимков послужила невероятная визуальная эстетика сериала. Мрачная, порой заставляющая содрогнуться, но, безусловно, приковывающая зрителей к экрану. В основу концепции легла тема запретов и свобод. По сюжету Служанки лишены не только базовых прав, им запрещены даже простые человеческие радости –общаться, смеяться, читать, слушать музыку, ездить в транспорте, гулять. В рамках проекта девушки даже будучи в одинаковой униформе предстают не сломленными и запуганными жертвами, а независимыми фигурами. Они позволяют себе все то, что стало для них недосягаемым. Героини словно готовятся бросить вызов системе и встать на путь обретения свободы. Остается надеяться, что в третьем сезоне все так и будет.