Снимки с совместных семейных прогулок появляются на личной страничке модели, и поклонники звезды наверняка ещё смогут увидеть немало достопримечательностей британской столицы, и даже блюда местных ресторанов благодаря Рози. Однако, чего они, похоже, точно не увидят, это личика юного Джека - на фотографиях он постоянно запечатлен со спины, поэтому на кого из знаменитых родителей похож мальчик, пока понять невозможно.
Отдых с семьёй: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном в Лондоне
Вчера, 00:00
Модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхем проводят отпуск в британской столице.
Накануне второго дня рождения сына звездной пары Джека, 32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли и 51-летний Джейсон Стэтхем вместе с малышом отправились на свою родину и посетили Лондон.
Снимки с совместных семейных прогулок появляются на личной страничке модели, и поклонники звезды наверняка ещё смогут увидеть немало достопримечательностей британской столицы, и даже блюда местных ресторанов благодаря Рози. Однако, чего они, похоже, точно не увидят, это личика юного Джека - на фотографиях он постоянно запечатлен со спины, поэтому на кого из знаменитых родителей похож мальчик, пока понять невозможно.
Снимки с совместных семейных прогулок появляются на личной страничке модели, и поклонники звезды наверняка ещё смогут увидеть немало достопримечательностей британской столицы, и даже блюда местных ресторанов благодаря Рози. Однако, чего они, похоже, точно не увидят, это личика юного Джека - на фотографиях он постоянно запечатлен со спины, поэтому на кого из знаменитых родителей похож мальчик, пока понять невозможно.
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Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стэтхем
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Количество просмотров: 3 380
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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