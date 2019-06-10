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Отдых с семьёй: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном в Лондоне

Вчера, 00:00
Модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхем проводят отпуск в британской столице.

Отдых с семьёй: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном в Лондоне
Накануне второго дня рождения сына звездной пары Джека, 32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли и 51-летний Джейсон Стэтхем вместе с малышом отправились на свою родину и посетили Лондон.

Отдых с семьёй: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном в Лондоне


Отдых с семьёй: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном в Лондоне


Отдых с семьёй: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном в Лондоне


Снимки с совместных семейных прогулок появляются на личной страничке модели, и поклонники звезды наверняка ещё смогут увидеть немало достопримечательностей британской столицы, и даже блюда местных ресторанов благодаря Рози. Однако, чего они, похоже, точно не увидят, это личика юного Джека - на фотографиях он постоянно запечатлен со спины, поэтому на кого из знаменитых родителей похож мальчик, пока понять невозможно.

Отдых с семьёй: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном в Лондоне


Отдых с семьёй: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном в Лондоне


Отдых с семьёй: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном в Лондоне


Отдых с семьёй: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном в Лондоне

← Российские звезды оценили новый сезон сериала «Рассказ служанки»

Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стэтхем

Количество просмотров: 3 380
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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