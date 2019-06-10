Отдых с семьёй: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном в Лондоне

Накануне второго дня рождения сына звездной пары Джека, 32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли и 51-летний Джейсон Стэтхем вместе с малышом отправились на свою родину и посетили Лондон.Снимки с совместных семейных прогулок появляются на личной страничке модели, и поклонники звезды наверняка ещё смогут увидеть немало достопримечательностей британской столицы, и даже блюда местных ресторанов благодаря Рози. Однако, чего они, похоже, точно не увидят, это личика юного Джека - на фотографиях он постоянно запечатлен со спины, поэтому на кого из знаменитых родителей похож мальчик, пока понять невозможно.