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Ален Делон доставлен в больницу во Франции

Вчера, 23:34
Легендарный актер Ален Делон госпитализирован в пригороде Парижа.

Ален Делон доставлен в больницу во Франции
83-летний актер, режиссер и продюсер Ален Делон был экстренно доставлен в одну из клиник в пригороде французской столицы Нейи-сюр-Сен. По первым данным, госпитализация была связана с подозрением на инсульт, но позже, со слов представителя актера, выяснилось, что Делон страдал от постоянных головных болей (мигрени). В больнице он прошел необходимое обследование и в скором времени должен вернуться домой.

Ален Делон доставлен в больницу во Франции


Ален Делон доставлен в больницу во Франции


Почти месяц назад Ален Делон появился перед публикой на Каннском кинофестивале - ему была вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" за вклад в развитие кинематографа. Однако до торжественного события награждение безуспешно пыталась сорвать малоизвестная группа американских активисток "Женщины и Голливуд", обвинившая Делона в сексизме и гомофобии. Но награждение прошло без помех, а об активистках, хотевших прославиться на легендарном имени, уже все забыли.

На награждении с дочерью Анушкой
Ален Делон доставлен в больницу во Франции


Ален Делон доставлен в больницу во Франции

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Ключевые слова: Ален Делон

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Автор: Katarina

Автор фото: la-croix.com, rtl.fr, lesoir.be, youtube.com

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