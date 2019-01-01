Ален Делон доставлен в больницу во Франции

83-летний актер, режиссер и продюсер Ален Делон был экстренно доставлен в одну из клиник в пригороде французской столицы Нейи-сюр-Сен. По первым данным, госпитализация была связана с подозрением на инсульт, но позже, со слов представителя актера, выяснилось, что Делон страдал от постоянных головных болей (мигрени). В больнице он прошел необходимое обследование и в скором времени должен вернуться домой.Почти месяц назад Ален Делон появился перед публикой на Каннском кинофестивале - ему была вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" за вклад в развитие кинематографа. Однако до торжественного события награждение безуспешно пыталась сорвать малоизвестная группа американских активисток "Женщины и Голливуд", обвинившая Делона в сексизме и гомофобии. Но награждение прошло без помех, а об активистках, хотевших прославиться на легендарном имени, уже все забыли.На награждении с дочерью Анушкой