Фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» лидирует в российском прокате

Свежее дыхание знаменитой истории о конторе суперагентов, налаживающих контакты с добрыми инопланетными существами и защищающих Землю от злых, дали актеры Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Подробнее о визите звезд в столицу читайте в нашем материале, также можно насладиться красивой фотосессией актеров с видом на Москву.
Всё более растущее влияние женщин сказалось и на "Людях в чёрном", ведь суперагентом впервые стала девушка - её роль и исполнила Тесса Томпсон. Схватывающая всё на лету и предлагающая нестандартные решения, агент Эм быстро становится "своей" в мужской компании, и порой даже затмевает бывалого и самодовольного агента Эйч (Крис Хемсворт). Помимо борьбы за жизнь землян, агентам придётся разобраться и в собственной организации - в рядах "Людей в черном" завёлся самый настоящий крот, способный разрушить все планы наших героев.
Масштаб действий суперагентов существенно увеличился - теперь они работают не только в США, но и по всему миру. Новые локации добавляют сюжету динамики, с той же ролью справляются прекрасно и с юмором прописанные диалоги. Новое сверхмощное оружие, фантастические машины, набору функций в которых позавидует и Джеймс Бонд, - всё это поклонники франшизы оценят по достоинству.
Но без недостатков также не обошлось - зрители недовольны обилием сюжетных клише, образы Криса и Тессы многим показались незавершенными, хоть их персонажи и выглядят довольно органично. Да, успех прошлых частей "Людей в чёрном" новому фильму вряд ли удастся повторить, но со своей развлекательной функцией он справился хорошо. Харизматичные актеры и качественные экшн-сцены скрашивают просчеты режиссера и сценария, хотя такая франшиза вполне заслуживает и более впечатляющего продолжения. Однако лента «Люди в чёрном: Интернэшнл» позволяет посмотреть на знакомый мир ЛВЧ с совершенно иной стороны и провести два часа экранного времени в лёгкой, непринужденной обстановке, знакомясь не только с новыми агентами, но и с впечатляющими инопланетянами. Наконец, герой, заменивший знаменитого мопса Фрэнка, очаровывает с первого кадра - Мистер Пешкин никого не оставит равнодушным.