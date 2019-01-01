На днях в светскую жизнь влилась старшая дочь актеров Дева. Девушка появилась на модном показе Dolce&Gabbana в Милане и сразу же приковала к себе внимание фотографов и гостей. Поклонники Беллуччи уже отмечают большое сходство Девы со знаменитой мамой.
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
Вчера, 15:32
14-летняя Дева Кассель - дочь бывшей актерской пары Моники Беллуччи и Венсана Касселя.
52-летний Венсан Кассель и 54-летняя Моника Беллуччи стали мужем и женой в 1999 году. В звездном браке родились две дочери - 9-летняя Леони и 14-летняя Дева. Супруги развелись летом 2013 года. Совсем недавно Венсан Кассель вновь женился - его избранницей стала 22-летняя модель Тина Кунаки. Моника Беллуччи пока не замужем, однако, по её словам, наконец нашла мужчину своей мечты - им стал 36-летний художник Николас Лефевр.
На днях в светскую жизнь влилась старшая дочь актеров Дева. Девушка появилась на модном показе Dolce&Gabbana в Милане и сразу же приковала к себе внимание фотографов и гостей. Поклонники Беллуччи уже отмечают большое сходство Девы со знаменитой мамой.
На днях в светскую жизнь влилась старшая дочь актеров Дева. Девушка появилась на модном показе Dolce&Gabbana в Милане и сразу же приковала к себе внимание фотографов и гостей. Поклонники Беллуччи уже отмечают большое сходство Девы со знаменитой мамой.
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Ключевые слова: Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Дева Кассель
Количество просмотров: 5 265
Количество просмотров: 5 265
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, celebrityphotos.com
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Автор фото: instagram, celebrityphotos.com
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