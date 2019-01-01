Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые вышла в свет

52-летний Венсан Кассель и 54-летняя Моника Беллуччи стали мужем и женой в 1999 году. В звездном браке родились две дочери - 9-летняя Леони и 14-летняя Дева. Супруги развелись летом 2013 года. Совсем недавно Венсан Кассель вновь женился - его избранницей стала 22-летняя модель Тина Кунаки. Моника Беллуччи пока не замужем, однако, по её словам, наконец нашла мужчину своей мечты - им стал 36-летний художник Николас Лефевр.На днях в светскую жизнь влилась старшая дочь актеров Дева. Девушка появилась на модном показе Dolce&Gabbana в Милане и сразу же приковала к себе внимание фотографов и гостей. Поклонники Беллуччи уже отмечают большое сходство Девы со знаменитой мамой.