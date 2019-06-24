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Фотографы запечатлели Джорджа Клуни с супругой на романтическом ужине

Вчера, 22:03
Актер Джордж Клуни устроил своей супруге Амаль роскошный вечер на озере Комо.

Фотографы запечатлели Джорджа Клуни с супругой на романтическом ужине
Мало кто верил, что закоренелый холостяк Джордж Клуни вообще когда-нибудь женится. Однако 58-летний актер и его 41-летняя жена Амаль вместе уже более пяти лет, пара воспитывает двоих детей. И отношения в звездной семье всё также трогательны и романтичны, как в самом начале их отношений - на днях пара посетила один из лучших ресторанов в красивейшем месте Италии - озере Комо. Напомним, именно там располагается знаменитый особняк голливудской четы.

Фотографы запечатлели Джорджа Клуни с супругой на романтическом ужине


Для романтического ужина Джордж выбрал классический костюм, Амаль же остановила свой выбор на красном платье.

Фотографы запечатлели Джорджа Клуни с супругой на романтическом ужине


Фотографы запечатлели Джорджа Клуни с супругой на романтическом ужине


Фотографы запечатлели Джорджа Клуни с супругой на романтическом ужине

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Ключевые слова: Джордж Клуни, Амаль Клуни

Количество просмотров: 2 379
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, laineygossip.com, wmagazine.com, parade.com

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