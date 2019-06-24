Для романтического ужина Джордж выбрал классический костюм, Амаль же остановила свой выбор на красном платье.
Фотографы запечатлели Джорджа Клуни с супругой на романтическом ужине
Вчера, 22:03
Актер Джордж Клуни устроил своей супруге Амаль роскошный вечер на озере Комо.
Мало кто верил, что закоренелый холостяк Джордж Клуни вообще когда-нибудь женится. Однако 58-летний актер и его 41-летняя жена Амаль вместе уже более пяти лет, пара воспитывает двоих детей. И отношения в звездной семье всё также трогательны и романтичны, как в самом начале их отношений - на днях пара посетила один из лучших ресторанов в красивейшем месте Италии - озере Комо. Напомним, именно там располагается знаменитый особняк голливудской четы.
Для романтического ужина Джордж выбрал классический костюм, Амаль же остановила свой выбор на красном платье.
Для романтического ужина Джордж выбрал классический костюм, Амаль же остановила свой выбор на красном платье.
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Ключевые слова: Джордж Клуни, Амаль Клуни
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Количество просмотров: 2 379
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, laineygossip.com, wmagazine.com, parade.com
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Автор фото: instagram, laineygossip.com, wmagazine.com, parade.com
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