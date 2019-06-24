Папарацци запечатлели пару на одной из улиц Нью-Йорка, когда они только вышли из местного кафе. Стиль Лурдес, равно как и её компаньона, можно назвать спортивным, но самое главное в нём - удобство, - именно то, что звездная дочь ценит в повседневной одежде больше всего.
Дочь Мадонны Лурдес Леон прогулялась по Нью-Йорку в компании приятеля
Вчера, 23:10
Фотографы подловили дочь знаменитой певицы Мадонны Лурдес вместе с молодым человеком.
22-летняя Лурдес Леон, которую Мадонна давно считает гораздо более талантливой, чем она сама, пробует себя в совершенно разных сферах деятельности - от музыки и кино до модельного бизнеса. Среди всего этого она находит время для расслабленной прогулки с загадочным другом.
Папарацци запечатлели пару на одной из улиц Нью-Йорка, когда они только вышли из местного кафе. Стиль Лурдес, равно как и её компаньона, можно назвать спортивным, но самое главное в нём - удобство, - именно то, что звездная дочь ценит в повседневной одежде больше всего.
Папарацци запечатлели пару на одной из улиц Нью-Йорка, когда они только вышли из местного кафе. Стиль Лурдес, равно как и её компаньона, можно назвать спортивным, но самое главное в нём - удобство, - именно то, что звездная дочь ценит в повседневной одежде больше всего.
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Ключевые слова: Лурдес Леон, Мадонна
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Количество просмотров: 4 277
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, dailymail.com, pandagossip.com
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Автор фото: instagram, dailymail.com, pandagossip.com
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