Дочь Мадонны Лурдес Леон прогулялась по Нью-Йорку в компании приятеля

22-летняя Лурдес Леон, которую Мадонна давно считает гораздо более талантливой, чем она сама, пробует себя в совершенно разных сферах деятельности - от музыки и кино до модельного бизнеса. Среди всего этого она находит время для расслабленной прогулки с загадочным другом.Папарацци запечатлели пару на одной из улиц Нью-Йорка, когда они только вышли из местного кафе. Стиль Лурдес, равно как и её компаньона, можно назвать спортивным, но самое главное в нём - удобство, - именно то, что звездная дочь ценит в повседневной одежде больше всего.