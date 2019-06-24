Морская вода и чистый воздух несомненно помогут Владимиру Вдовиченкову восстановить здоровье - как видно по фото, актер получил некую травму плеча, подробности пока остаются загадкой.
Отпуск на родине: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков в Калининграде
Вчера, 23:40
Звездная пара Елена Лядова и Владимир Вдовиченков проводит время на малой родине актера.
Как известно, 47-летний Владимир Вдовиченков родился в Калининградской области, поэтому он и, конечно, его супруга, 38-летняя Елена Лядова с удовольствием отправились на отдых в самую западную точку России. На личной страничке Елены уже можно увидеть несколько отпускных снимков, среди которых, например, кадр на фоне Балтийского моря.
Морская вода и чистый воздух несомненно помогут Владимиру Вдовиченкову восстановить здоровье - как видно по фото, актер получил некую травму плеча, подробности пока остаются загадкой.
Морская вода и чистый воздух несомненно помогут Владимиру Вдовиченкову восстановить здоровье - как видно по фото, актер получил некую травму плеча, подробности пока остаются загадкой.
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Ключевые слова: Елена Лядова, Владимир Вдовиченков
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Количество просмотров: 4 251
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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