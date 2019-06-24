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Алла Пугачева в невероятном образе принимает звездных гостей в своём замке

Сегодня, 00:10
Примадонна Алла Пугачева и её супруг Максим Галкин устроили приём для своих звёздных друзей - Светланы Лободы, Игоря Гуляева и Александра Реввы.

Алла Пугачева в невероятном образе принимает звездных гостей в своём замке

В минувшие выходные в знаменитом замке в деревне Грязь был большой праздник - Алла Пугачева и Максим Галкин приминали гостей. Светлана Лобода пришла в компании старшей дочки Евы и продюсера Нателлы Крапивиной, Александра Ревву сопровождали жена и две дочери.

Алла Пугачева в невероятном образе принимает звездных гостей в своём замке


Алла Пугачева в невероятном образе принимает звездных гостей в своём замке


"Вчера к нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы! Всем хорошей недели!" - написал Максим Галкин в комментарии к снимкам. Все гости приёма остались в восторге от проведенного вечера: "Спасибо за этот воскресный незабываемый вечер в доме, полном любви и детского смеха! Пусть так будет всегда! Спасибо за фантастический и очень вкусный вечер!!!!" - пишут Александр Ревва и его супруга. "Алла Борисовна, Максим, Ваш дом - настоящий остров любви и счастья! Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо" - добавляет Светлана Лобода.

Ева Лобода, Амели Ревва, Лиза и Гарри Галкины
Алла Пугачева в невероятном образе принимает звездных гостей в своём замке


Алла Пугачева в невероятном образе принимает звездных гостей в своём замке


Поклонники Аллы Пугачевой, в свою очередь, пришли в восторг от нового образа примадонны, в который она преобразилась специально для вечера.

Алла Пугачева в невероятном образе принимает звездных гостей в своём замке

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Максим Галкин, Светлана Лобода, Игорь Гуляев, Александр Ревва

Количество просмотров: 8 151
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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