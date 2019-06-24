Алла Пугачева в невероятном образе принимает звездных гостей в своём замке

"Вчера к нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы! Всем хорошей недели!" - написал Максим Галкин в комментарии к снимкам. Все гости приёма остались в восторге от проведенного вечера: "Спасибо за этот воскресный незабываемый вечер в доме, полном любви и детского смеха! Пусть так будет всегда! Спасибо за фантастический и очень вкусный вечер!!!!" - пишут Александр Ревва и его супруга. "Алла Борисовна, Максим, Ваш дом - настоящий остров любви и счастья! Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо" - добавляет Светлана Лобода.
Ева Лобода, Амели Ревва, Лиза и Гарри Галкины
Поклонники Аллы Пугачевой, в свою очередь, пришли в восторг от нового образа примадонны, в который она преобразилась специально для вечера.