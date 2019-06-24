Прохор Шаляпин стал жертвой бульмастифа на детском празднике

Сам Прохор признался, что у него собаки нет, ведь для заботы о собаке нужно много свободного времени, но очень любит этих прекрасных друзей человека и всегда готов помочь не только своим великолепным выступлением. В подкрепление своих слов Прохор презентовал Шереметьевскому приюту для собак сложных пород огромный мешок корма Banters, ведь именно в хороших качественных кормах для своих подопечных больше всего нуждаются команды помощи собака попавшим в беду.
Представители Шереметьевского приюта рассказали гостям МегаДогФест о своих подопечных: в основном это собаки крупных пород, которые считаются потенциально опасными и сложными в содержании. Такие собаки попадают на улицу из-за безответственного отношения бывших владельцев и, к сожалению, этим великолепным животным не так-то просто найти новую семью. А ведь они нуждаются в заботе и уходе не меньше других! Несмотря на тяжелую судьбу, эти собаки не потеряли веру в людей, были очень веселы и активно шли на контакт. Дети с удовольствием играли с собаками, гладили и фотографировались с четвероногими друзьями. Многие смогли заново открыть для себя такие породы как алабай, питбуль, амстафф и разглядеть в них не агрессивных хищников, а очень добродушных и ласковых членов семьи.
Благодаря всем любителям домашних животных выставки-пристройства с каждым годом набирают популярность. Организаторы понимают, что прививать ответственное отношение к животным необходимо с самого детства, поэтому МегаДогФест – это еще и веселый семейный праздник с разнообразной шоу программой, включающей не только мастер-классы от профессиональных груммеров, дрессировщиков и кинологов, но также выступления артистов эстрады.
В числе звездных гостей фестиваля были приглашены артисты отечественной эстрады: Дмитрий Нестеров, певица Афина, Юлия Лебеда, Афродита, Марина Дрождина, Светлана Гера, Таня Герман, Карина Евн, Даяна Брют, Михаил Задохин, певица Крила. Взрослые и дети с удовольствием танцевали вместе с артистами и подпевали им.
В рамках фестиваля прошел благотворительный аукцион, все средства от которого были направлены на содержание собак из приютов-участников выставки.
Выражаем благодарность организаторам и гостям фестиваля. Такие мероприятия воспитывают правильное отношение к нашим меньшим братьям, прививают любовь и уважение ко всему живому с самых ранних лет.