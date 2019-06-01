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Сын Бари Алибасова заработал огромные деньги на отравлении отца

Вчера, 20:18
Пиар-директор Бари Алибасова откровенно назвал сумму, заработанную на спектакле с отравлением продюсера.

Сын Бари Алибасова заработал огромные деньги на отравлении отца
Громкая история с отравлением продюсера группы "На-На" Бари Алибасова оказалась постановкой - в этом признался пиар-директор музыканта Вадим Горожанкин. Он рассказал, что каждый день, проведенный Алибасовым в больнице, они придумывали различные истории для прессы, чтобы поддержать интерес публики. При этом само отравление, по словам Горожанкина, всё-таки было - а то, что происходило дальше, целиком было выдумкой и шло по сценарию.

Сын Бари Алибасова заработал огромные деньги на отравлении отца


Сын Бари Алибасова заработал огромные деньги на отравлении отца


Также пиар-директор заявил, что ни ему, ни Бари Алибасову, ни его сыну совершенно не стыдно за тот обман, которым они "кормили" всю страну. Такое шоу уже принесло Алибасову и компании солидную сумму: "Сумма большая – 26 миллионов рублей, мы это не скрываем. Все это рекламные контракты Алибасову-младшему, старшему, группе "На-На" и, конечно, коту Чуче. Нас просто завалили предложениями, некогда разбирать. Из необычного - "на-найцев" зовут за деньги пообедать, поужинать и даже скоротать вечер, ну вы понимаете. Непристойности предлагают!" - рассказал Горожанкин.

Сын Бари Алибасова заработал огромные деньги на отравлении отца


Сын Бари Алибасова заработал огромные деньги на отравлении отца

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Ключевые слова: Бари Алибасов, Бари Алибасов-мл.

Количество просмотров: 1 417
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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