Сама Ольга Серябкина также не стала молчать и назвала высказывание бывшей коллеги "очень странным". Также певица в интервью изданию Super откровенно призналась, что у неё был роман с Темниковой: "Да, мы с ней были вместе, как девушка и девушка, как люди в отношениях. Это в принципе было достаточное количество времени, несколько лет. Мы всегда жили в одном номере на гастролях, всё есть в райдере". Причиной ссоры с Темниковой Серябкина называет ревность и зависть: "Её видимо задевал мой личный творческий рост" - заявила Ольга.
Ольга Серябкина ответила на слова Елены Темниковой громким признанием
Сегодня, 01:47
Бывшие участницы группы Serebro Ольга Серябкина и Елена Темникова обменялись скандальными заявлениями в адрес друг друга.
Накануне мы сообщали об интервью Елены Темниковой, в котором она, среди прочего, заявила, что между Ольгой Серябкиной и продюсером Максимом Фадеевым был роман. Фадеев уже отреагировал на обвинение и категорически опроверг отношения с Серябкиной, заявив, что является семейным человеком.
Сама Ольга Серябкина также не стала молчать и назвала высказывание бывшей коллеги "очень странным". Также певица в интервью изданию Super откровенно призналась, что у неё был роман с Темниковой: "Да, мы с ней были вместе, как девушка и девушка, как люди в отношениях. Это в принципе было достаточное количество времени, несколько лет. Мы всегда жили в одном номере на гастролях, всё есть в райдере". Причиной ссоры с Темниковой Серябкина называет ревность и зависть: "Её видимо задевал мой личный творческий рост" - заявила Ольга.
Сама Ольга Серябкина также не стала молчать и назвала высказывание бывшей коллеги "очень странным". Также певица в интервью изданию Super откровенно призналась, что у неё был роман с Темниковой: "Да, мы с ней были вместе, как девушка и девушка, как люди в отношениях. Это в принципе было достаточное количество времени, несколько лет. Мы всегда жили в одном номере на гастролях, всё есть в райдере". Причиной ссоры с Темниковой Серябкина называет ревность и зависть: "Её видимо задевал мой личный творческий рост" - заявила Ольга.
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Ключевые слова: Ольга Серябкина, Елена Темникова, Максим Фадеев
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Количество просмотров: 884
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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